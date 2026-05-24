El régimen cubano apaga los hogares y enciende las tribunas

La Unión Eléctrica prevé para este domingo una afectación que vuelve a rozar los 2.000 megavatios, mientras la Guiteras queda fuera del sistema por “un salidero en el economizador”

La Habana/La crisis energética en Cuba vuelve a coincidir con una intensa agenda de movilización política y militar. En los mismos días en que la Unión Eléctrica (UNE) reporta afectaciones cercanas a los 2.000 megavatios en el horario pico y la CTE Antonio Guiteras anuncia una nueva salida del sistema eléctrico, el Gobierno ha anunciado tribunas abiertas en todo el país, ejercicios de preparación ante desastres y actos oficiales que requieren transporte, personal, sonido, cobertura mediática y coordinación estatal.

El parte de la UNE estima que para el horario pico de este domingo la afectación llegará a 1.990 MW. La empresa estatal reconoció además que el día anterior la máxima afectación había alcanzado cifras por encima de lo planificado, debido a la salida por emergencia de la unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó en su muro de Facebook, citando una comunicación de la Unión Eléctrica, que la Guiteras –la mayor termoeléctrica del país– salió nuevamente del sistema eléctrico nacional por “un salidero en el economizador”. La lista de averías incluye además a la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 5 de Renté. A eso se suman mantenimientos en Mariel, Renté y Nuevitas, además de 341 MW indisponibles por limitaciones en la generación térmica.

La generación solar tampoco ha conseguido compensar el déficit nocturno

La secuencia de los últimos días confirma que no se trata de episodios excepcionales, sino de una situación sostenida. El lunes, la Unión Eléctrica anunció una afectación de 2.080 MW para el pico nocturno. El martes bajó ligeramente, hasta 1.875 MW, pero el miércoles volvió a rozar los 2.000, con 1.980 MW. El jueves y el viernes se mantuvo en niveles críticos, con 1.945 MW y 1.870 MW, respectivamente. El sábado repuntó a 1.920 MW y este domingo vuelve a acercarse al umbral de los 2.000 MW, con una previsión de 1.990 MW.

La generación solar tampoco ha conseguido compensar el déficit nocturno. Según la UNE, los 54 nuevos parques fotovoltaicos aportaron el sábado 3.804 MWh y alcanzaron una potencia máxima de 501 MW al mediodía. Sin sistemas de almacenamiento suficientes, ese aporte reduce parcialmente la presión durante el día, pero no resuelve el horario de mayor demanda, cuando se concentran las afectaciones más severas.

En paralelo, el diario oficialista Granma anunció que desde el 23 de mayo y hasta el 3 de junio, cumpleaños 95 de Raúl Castro, se realizarán tribunas abiertas en toda Cuba para respaldar al general y condenar la acusación presentada en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. “Cuba estará en sus plazas”, proclamó el órgano oficial del Partido Comunista.

A esa agenda se suman reportes difundidos en redes sociales sobre movimientos de tropas, radares y armamento pesado en las provincias orientales

La convocatoria implica actos públicos en un contexto de severas restricciones para la población. Una tribuna requiere transporte, movilización de trabajadores o estudiantes, seguridad, audio, combustible y cobertura de prensa. La coincidencia entre esas convocatorias y los apagones prolongados ha generado críticas en redes sociales, donde los usuarios cuestionan el uso de recursos estatales en actos políticos mientras numerosos territorios permanecen con pocas horas de servicio eléctrico.

También en este mes se desarrolla el ejercicio Meteoro 2026, presentado por la prensa oficial como parte de la preparación de la población, los órganos de dirección y mando, y las fuerzas de respuesta ante desastres. La actividad incluyó estructuras de la Defensa Civil, instituciones estatales y organismos vinculados a la seguridad y la protección ante huracanes, sequías, sismos y riesgos sanitarios. A esa agenda se suman reportes difundidos en redes sociales sobre movimientos de tropas, radares y armamento pesado en las provincias orientales.

El deterioro del servicio eléctrico también ha tenido protestas en las calles. En las últimas semanas han ocurrido cacerolazos, cierres de calles y protestas por apagones en zonas de La Habana como el reparto Bahía, Marianao, Lawton, Luyanó, Santos Suárez y Alamar. En algunos de esos reportes se escuchan consignas contra el Gobierno y reclamos de “corriente” y “comida”; en otros, los vecinos denuncian fuerte presencia policial y detenciones arbitrarias tras las manifestaciones.