El régimen cubano se embolsa más de un millón de euros para apoyar al Consulado de España

Madrid se ve obligado a contratar personal a través de Palco para gestionar los expedientes de los más de 600.000 candidatos a la nacionalidad española

Madrid/Los militares cubanos no han dejado pasar la magnífica oportunidad de negocio que se ha abierto con el ingente número de expedientes de nacionalidad española iniciados en Cuba. Ante la escasez de manos en la Embajada de España para procesar la avalancha de solicitudes, el grupo Palco, perteneciente al conglomerado Gaesa, ha impuesto a Madrid la contratación de personal local por valor de 1.131.295 de euros.

La información la revela este miércoles el medio con sede en Argentina Infobae, que afirma haber tenido acceso al contrato, firmado presuntamente este enero. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación contó al diario que no se le dio otra opción al Gobierno de España si quería disponer de mano de obra in situ.

“El Consulado General de La Habana requiere un refuerzo sustancial por la gran cantidad de expedientes que gestionar por la Ley de Memoria Democrática y el resto de trámites consulares”, dijo un trabajador del ministerio. En el contrato se indica expresamente –afirma Infobae– que el consulado “solo podrá disfrutar de los servicios de fuerza de trabajo de cualquier ciudadano cubano y extranjero residente permanente en el país, una vez se haya establecido previamente la relación de trabajo del personal que prestará el servicio con el Grupo Palco”.

El acuerdo tiene una validez de cuatro años y precisa que debe haber 87 auxiliares de oficinas

El acuerdo tiene una validez de cuatro años y precisa que debe haber 87 auxiliares de oficinas. Los salarios que ofrecería Palco serían de 3.630 a 3.706 pesos cubanos (unos 154 dólares al tipo de cambio estatal de 24 por 1, aunque solo 7,5 en el mercado informal de divisas), pero el contrato de Exteriores estipula aparentemente entre 205 y 210 euros mensuales por empleado y contempla extras por trabajar en festivo. Palco es, claro, quien selecciona el personal y quien se queda con la diferencia, según las mismas reglas que el régimen cubano aplica para los médicos en misiones internacionales y para el personal local reclutado por las misiones diplomáticas en la Isla o los trabajadores de las empresas extranjeras.

El Grupo Palco, una división de Gaesa fundada hace 45 años, tuvo inicialmente como misión la organización de ferias y eventos, aunque actualmente ha diversificado sus trabajos a través de diez filiales que incluyen todo tipo de sectores, desde informática y floristería a aduanas y construcción. Es también la mayor inmobiliaria estatal y mediadora en recursos humanos para las empresas e instituciones extranjeras, como en este caso.

En Cuba, más de 600.000 personas han presentado formalmente una solicitud y realizado la petición de cita en la Embajada de La Habana para nacionalizarse a través de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada a finales de 2022 y cuyo plazo se cerró el pasado octubre.

Para ayudar ante la avalancha, que ha provocado el caos en la sede consular durante meses, el Gobierno de España intentó aplicar algunas soluciones que incluían la instalación de oficinas móviles por distintos puntos de la Isla, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que no había sido posible. No dio detalles, pero se interpretó de sus palabras que la escasez de vehículos y, sobre todo, de combustible, complicó el despliegue.

El Grupo Palco, una división de Gaesa fundada hace 45 años, tuvo inicialmente como misión la organización de ferias y eventos

Alarmados por la situación, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgcee) alertó de que muchos cubanos podrían tardar años en obtener la ciudadanía porque el personal es escaso para la demanda y pedía al Gobierno una intervención urgente para aumentar las plantillas de manera permanente, así como los servicios y las sedes consulares, algunas de ellas muy necesitadas de obras de reforma y rehabilitación.

En diciembre, la presidenta del Cgcee, Violeta Alonso, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentarle propuestas con el fin de “reforzar los recursos consulares y de agilizar la tramitación de los expedientes de la LMD”. El problema es a largo plazo, defendió Alonso, puesto que el incremento de españoles exigirá de manera permanente más atención.

Días después, se confirmaba la apertura –sin fecha concreta– de una nueva sede consular en Camagüey, un proyecto anunciado años atrás y que la pandemia había congelado.