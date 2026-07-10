El régimen cubano impide viajar a Estados Unidos al sacerdote crítico Castor Álvarez

El OCDH denuncia ante la ONU el hostigamiento a ministros católicos y protestantes en la Isla

Madrid/El padre Castor Álvarez estaba a punto de abordar su vuelo con destino Miami, adonde iba a asistir a la ordenación de otro sacerdote, este viernes, cuando las autoridades se lo impidieron. “Me comunicaron que no puedo salir del país”, dijo el propio cura en un breve video publicado en Facebook.

“Es penoso que ni siquiera me hayan avisado y haya tenido que venir, y los amigos sacar el pasaje y aquí mismo me haya enterado”, lamentó Álvarez, que dijo que lo peor, no obstante, era el mero hecho de no poder viajar libremente. “Espero que un día tengamos la libertad los cubanos en nuestra isla, y espero que sea pronto”, deseó, poniendo una nota de humor en los días en que se celebra la Copa del Mundo de fútbol: “Que podamos echar el gol en el Mundial y seamos libres”.

La acción del régimen ha sido condenada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), en un comunicado de prensa. “El impedimento de salida y de entrada al país es uno de los instrumentos represivos del régimen cubano en contra de cualquier persona que disiente. La oficina de asuntos religiosos del Partido Comunista de Cuba insiste en utilizarlo, incluso en los graves momentos que vive el país”, denunció la ONG, con sede en Madrid.

“Estamos ante una escalada represiva, que incluye a líderes religiosos”

El Observatorio señaló que el de Álvarez no es un caso aislado: “Estamos ante una escalada represiva, que incluye a líderes religiosos”. Mañana mismo se cumple el quinto aniversario de las históricas y multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, en las que participó el propio sacerdote. Aquel día fue golpeado y encarcelado, y soltado al día siguiente merced al ruego de un arzobispo.

Él es uno de los sacerdotes, junto a Alberto Reyes Pías o Leandro Naún, que más han expresado públicamente sus ideas disidentes.

El Ocdh recuerda también en su reporte que el pastor evangélico Alian López Rodríguez, miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, también fue detenido. Ocurrió el pasado 28 de junio, tras una peregrinación que llevaba como lema “Cuba Libre para Cristo”, en la ciudad de Cabaiguán (Sancti Spíritus).

De igual manera, menciona el caso de Rolando Pérez Lora, conocido como “El pregonero de Cristo”, citado por la policía política, interrogado y amenazado, junto a otros activistas, el mismo día en que la Embajada de EE UU en La Habana organizaba la conmemoración del 4 de julio en la residencia del jefe de misión, Mike Hammer.

"El incumplimiento del mandato califica como delito de desobediencia, lo cual genera un efecto disuasorio significativo"

Este mismo viernes, aseguró el Observatorio, la organización denunció ante la Relatora Especial sobre la libertad de religión de la ONU las violaciones de derechos humanos contra Pérez Lora. Y dijo que existe “un patrón sostenido de hostigamiento, vigilancia, intimidación y amenazas presuntamente atribuibles a agentes estatales y autoridades vinculadas a los órganos de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigido a limitar el desarrollo de actividades propias de su labor pastoral, impedir la difusión de sermones y mensajes religiosos a través de medios digitales y generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio colectivo de la libertad religiosa dentro de su comunidad de fe”.

El acta de advertencia levantada contra Pérez Lora, observa el Ocdh, no constituye formalmente una sanción penal, pero advierte: “El incumplimiento del mandato califica como delito de desobediencia, lo cual genera un efecto disuasorio significativo y suelen ser invocadas posteriormente como antecedente para justificar nuevas medidas represivas o procedimientos penales”.