El régimen cubano ha ordenado la expulsión de estadounidenses, según la Embajada de EE UU

Una fuente diplomática expresa su preocupación ante el riesgo de que encarcelen a nacionales para usarlos en una negociación con Washington

Madrid/La Embajada de EE UU en Cuba advirtió este martes a través de sus redes sociales que ha recibido información sobre denegaciones de entrada a estadounidenses a su llegada a la Isla, así como órdenes de que nacionales “abandonen el país de inmediato bajo amenaza de detención”.

La sede diplomática no ha ilustrado la situación con ningún ejemplo que permita hacerse una idea de las causas alegadas, aunque una fuente cercana a la embajada ha expresado su "preocupación" ante el riesgo de que se repita lo que ocurrió en Venezuela cuando el régimen chavista "encarceló a ciudadanos americanos y los usó como rehenes para negociar" con Washington.

La embajada puntualiza que no puede mediar en cuestiones de entradas y salidas de Cuba, aunque sí puede prestar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses que la soliciten y para ello reitera sus vías de contacto telefónico y a través de redes sociales.

El mensaje ha sido calificado como “de rutina” por la sede consular, lo que significa que contiene información administrativa y no confidencial, y añade una lista de las normas a seguir si se quiere viajar a la Isla, entre ellas obtener un visado y, posteriormente, revisar los artículos prohibidos en la Aduana, como los cigarrillos electrónicos, teléfonos satelitales y drones, entre otros dispositivos. Además, recuerda que la cantidad de dinero en efectivo que se puede pasar a Cuba sin declarar está establecida en 5.000 dólares –o la misma cantidad en pesos cubanos–.

“El incumplimiento de las leyes cubanas de inmigración y aduanas puede dar lugar a confiscaciones, sanciones severas o detenciones”, subraya. También insta a los viajeros a facilitar un eventual registro policial o de inmigración. “Mantenga la calma y siga todas las instrucciones. Sea cortés y profesional”, añade.

El mensaje no se ha vinculado a ninguna información o denuncia precedente conocida de estadounidenses a los que se haya impedido la entrada o expulsado del país, aunque recientemente llegaron a Cuba dos cargamentos con ayuda humanitaria de EE UU al oriente del país, concretamente a Holguín y Santiago de Cuba. Los kits contenían fundamentalmente paquetes de comida, higiene y agua para los damnificados por el huracán Melissa, que pasó por la Isla en noviembre.

De acuerdo con las partes vinculadas, Cáritas Cuba ha sido la encargada de recibir y distribuir la ayuda, aunque en ambas operaciones han participado organizaciones internacionales como Catholic Relief Services y Cáritas Alemania, que han apoyado la logística y el financiamiento.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, avisó el pasado martes 13 de la salida de la ayuda, valorada en tres millones de dólares, mientras el Gobierno de Cuba –que dijo aceptar el donativo, por estar sufragado por la población contribuyente– reprochó a la Administración de Donald Trump que no hubiera comunicado oficialmente el envío, del que –dijo– supo por la Iglesia católica.