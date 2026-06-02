El régimen presenta a Gaesa como la entidad que ha permitido salvar la Revolución

En un comunicado para defender a la corporación, La Habana niega las acusaciones de "opacidad" y afirma que siempre ha rendido cuentas "al Partido, el Estado y el Gobierno"

Madrid/El Gobierno de Cuba ha emitido una declaración institucional divulgada por la prensa oficial para defender al conglomerado militar Gaesa, bajo máxima presión de Washington en el último mes. En el texto, el régimen argumenta que el grupo ha prestado “incontables” servicios a la patria al recaudar divisas que después servían para “enfrentar la guerra económica” de EE UU.

En su descripción de la función de la empresa, el Gobierno se centra en las inversiones que Grupo de Administración Empresarial, Gaesa, ha hecho en el cuarto sector, dejando de lado una de las razones por las que la población más detesta al emporio: el elevado porcentaje que destinaba a la construcción hotelera incluso cuando el negocio estaba en franco retroceso. “Su objetivo siempre ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales y contribuir al fomento de sectores y ramas de la vida nacional”, sostiene.

Para defender su tesis, el comunicado pone como ejemplo la construcción de más de 10.000 viviendas en todo el país

Para defender su tesis, el comunicado pone como ejemplo la construcción de más de 10.000 viviendas en todo el país –con un déficit habitacional de más de 600.000–, la creación de un campamento de pioneros y planes vacacionales para la niños o “la manera en que se sostuvo la economía cubana durante los años de la pandemia”, sin aclarar a qué se refiere.

Las divisas recaudadas por Gaesa también han servido, continúan, para invertir en la deterioradísima central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, Holguín; en grandes obras hidráulicas –como los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur, en policlínicos, casas del médico de la familia y escuelas.

La nota apuesta fuertemente por contrarrestar las acusaciones de opacidad que se ciernen sobre la empresa, aunque no lo logra, toda vez que indica que sus actividades han sido “informadas sistemáticamente a la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno”, siendo objeto de máximo control y fiscalización de las autoridades. Sin embargo, Gaesa carece por completo siquiera de un mero balance de actividades o económico anual, como correspondería a una compañía que intenta contestar a los señalamientos por su “opacidad” o “secretismo”, palabras ambas mencionadas en el texto.

El comunicado da a entender que lo que se esconde es para evitar lo que en numerosas ocasiones ha calificado el régimen de persecución. “Miles de hombres y mujeres, durante estos últimos 30 años, han sido guardianes discretos de los recursos del país y merecen el reconocimiento. Aunque su obra no haya sido contada lo suficiente, habla por sí sola y lo hace por encima de la calumnia de Estado urdida desde Washington”, añade el texto.

La defensa del conglomerado militar se despliega en la segunda mitad del comunicado, ya que los primeros párrafos se dirigen directamente a Miami más que a Washington. No es que la Casa Blanca quede exenta, ya que se la acusa de “actuar con premeditada intención” para destruir la Revolución, con sus líderes históricos y actuales incluidos, y con ello confundir a la opinión pública nacional e internacional. Pero los autores intelectuales de la ruta son, sostienen, “ideólogos la ultraderecha cubanoamericana, que se jactan de ser creativos e impredecibles”.

Pero los autores intelectuales de la ruta son, sostienen, “ideólogos la ultraderecha cubanoamericana, que se jactan de ser creativos e impredecibles”

La nota indica que la orden ejecutiva del 1 de mayo que abre la puerta a sancionar a empresas extranjeras que cooperen con Gaesa “se trata de la escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente de las relaciones” entre ambos países, ya que tratan de “aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar”.

Desde el anuncio de esta disposición, varias compañías internacionales han cesado sus vínculos con la corporación militar en varios sectores, desde el logístico al turístico. A ello se suman anteriores decisiones, como la presión para que cesen las llamadas misiones médicas internacionales y el cerco petrolero por el que, en lo que va de año, solo han llegado dos barcos a Cuba con combustible, uno mexicano a inicios de enero y otro ruso en marzo, con la nueva orden ya emitida.

“El GAE –como denomina la nota a la empresa, omitiendo las siglas finales de Sociedad Anónima– no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos”, señala el documento. En las últimas semanas, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha situado en 18.000 millones de dólares las reservas de Gaesa, basándose en unas cuentas divulgadas por el diario de Florida Miami Herald en agosto de 2025. El semanario The Economist, sin embargo, sostuvo el pasado marzo que el conglomerado militar se encuentra al borde de la quiebra precisamente por las desmesuradas inversiones realizadas en turismo. “Antes de que Estados Unidos endureciera las restricciones, Gaesa apenas contaba con mil millones de dólares en reservas”, dijo el medio.