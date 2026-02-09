El régimen prohíbe a la Dama de Blanco Leticia Ramos entrar en Cuba, su país de residencia

Miami/La Dama de Blanco Leticia Ramos fue obligada a regresar a Estados Unidos este lunes, luego de que el régimen cubano le negó la entrada a la Isla. La activista, que había viajado a Cuba acompañada de su madre, de la que no pudo despedirse, llegó al aeropuerto de Miami (Florida) sin su maleta, confiscada en La Habana, y visiblemente afectada. “Es injusto que no me dejen entrar a mi propio país, que te traten como si fueras un animal, un cero, que no tienes derecho a nada”, lamentó ante varios medios que la esperaban en la terminal.

En esa misma improvisada comparecencia, contó que al llegar a La Habana, las autoridades migratorias la mandaron “para un cuartico” y le dijeron que tenía “problemas” con su documento, cosa que ella negó. “Si yo hubiera tenido problemas en mi documento el Gobierno americano no me hubiera dejado pasar emigración”, explicó.

Según su relato, sostuvo con los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron un rudo “intercambio de palabras”, que se elevó hasta el punto de amenazarla con sedarla si no se “callaba la boca”.

“Ni tan siquiera me dejaron darle un beso a mi mamá”, decía la activista al borde de las lágrimas. “Eso es algo que hay que experimentarlo, aún tengo mucho dolor”

Tras ser informada de que no podría entrar a su país, Ramos pidió despedirse de su madre, Amada Rosa Herrería, quien a sus 86 años es la Dama de Blanco más longeva de la organización opositora, pero no se lo permitieron. “Ni tan siquiera me dejaron darle un beso a mi mamá”, decía la activista al borde de las lágrimas. “Eso es algo que hay que experimentarlo, aún tengo mucho dolor”, añadió.

La policía política le impidió también llevarse sus pertenencias. “Se quedaron con todo”, denunció, y dijo, señalando su bolso de mano: “Lo único que tengo es esto, no me dejaron coger el equipaje, fue algo bien frustrante, bien difícil y bien duro”.

Preguntada cómo es que quería regresar a la Isla, con la situación crítica de escasez de combustible, que está obligando al Gobierno a tomar medidas drásticas de ahorro, Ramos aseveró: “Quien me conoce sabe que hace días ya quería regresar. Quiero estar en mi país para lo que suceda, quiero ser parte de ese cambio, de esa libertad que tanto anhelamos”.

Después de nueve años regulada, sin poder salir de la Isla, la Dama de Blanco recibió una visa humanitaria el año pasado, con una vigencia de cinco años, para tratarse en EE UU de unos problemas de salud. “Acá estuve en tratamiento y gracias a Dios he mejorado muchísimo”, relató también ante los reporteros. “De quedarme en Cuba tal vez ahora no estuviera haciendo el cuento, porque allá me daban otro diagnóstico”.

"Quiero estar en mi país para lo que suceda, quiero ser parte de ese cambio, de esa libertad que tanto anhelamos"

Sin embargo, reiteró su deseo de volver a su país, negándose a usar la palabra “desterrada”. “Ni voy a pedir asilo ni voy a pedir refugio”, aseveró. “Voy a exigir y voy a protestar por que se me dé mi derecho de regresar a mi país, porque ahí es donde voy a vivir”.

Ramos está convencida de que “se avecina un cambio” y afirmó que “ellos”, refiriéndose al régimen, están tratando por todos los medios de impedir dejar entrar a todo aquel que pueda ser un obstáculo para ellos dentro de la Isla.

En mitad de una crisis energética sin precedentes en el país, el régimen ha reaccionado endureciendo la represión. Una muestra fue el operativo de la Policía y la Seguridad del Estado para detener en Holguín, el pasado viernes, a Ernesto Medina y Kamil Zayas, integrantes del proyecto digital independiente El4tico.

Las detenciones de estos jóvenes fue denunciada este lunes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que afirmó que las detenciones constituyen “una nueva violación del derecho humano a la libertad de expresión” y reclamó la “liberación inmediata y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a informar, opinar y promover el pensamiento crítico en la Isla”.

"La represión no es un buen telón de fondo para las negociaciones"

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), también condenó en un comunicado la represión de los fundadores de El4tico, así como el acoso que no cesa contra Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

“La represión contra la libertad de expresión, manifestación y religiosa debe cesar”, instó la ONG, con sede en Madrid. “La represión no es un buen telón de fondo para las negociaciones. Cuba no puede ser ya más una isla cárcel. La solidaridad internacional es esencial para detener esta tiranía, ahora”.

En su más reciente informe, correspondiente a enero de 2026, el OCDH registró al menos 390 acciones represivas contra la población civil, incluyendo 42 detenciones arbitrarias, 112 sitios policiales a viviendas, 85 amenazas y 78 citaciones policiales. Este repunte, concluye la organización, “refleja la histeria del régimen ante la crisis económica y social”.