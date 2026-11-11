La renuncia del gobernador de Camagüey apunta a una trama de corrupción que involucra a mipymes

Madrid/Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador de Camagüey, presentó su renuncia al cargo, aceptada por Miguel Díaz-Canel este martes, según un comunicado publicado en medios oficiales. De acuerdo con la versión oficial, la dimisión se produjo “luego de reconocer errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad”, un añadido que no resulta suficiente para la opinión pública.

La población sabe hasta tal punto que tras el eufemismo se camufla la palabra “corrupción” e, incluso, algunos comentarios en el oficialista Cubadebate exigen transparencia. En la mente de todos permanece viva la destitución del ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en febrero de 2024, que fue presentada inicialmente como un “movimiento de cuadros”, pero a los pocos días se anunció como consecuencia de los “graves errores cometidos en el desempeño de sus funciones”. El ex alto funcionario fue condenado en diciembre de 2025 a cadena perpetua por espionaje y a 20 años de cárcel en un segundo juicio por delitos económicos y administrativos.

El ex alto funcionario fue condenado en diciembre de 2025 a cadena perpetua por espionaje y a 20 años de cárcel en un segundo juicio por delitos económicos y administrativos

Con ese recuerdo probablemente en la cabeza, los ciudadanos no han dudado en reclamar claridad para evitar especulaciones. “Motivo de la renuncia, sin eufemismos ni sombras, no estamos en los 70. Ahora todo se sabe y se sabrá en los próximos días, pero prefiero oír la versión del Gobierno”, ha escrito un lector. “¿Por qué no se da la noticia completa, los motivos por los que renunció y así se evita que comiencen las especulaciones, mentiras, etc., de otros medios”, ha instado otro. Más claramente se expresaba otro comentarista: “Hace un tiempo se aprobó la Ley de Comunicación Social, que entre sus postulados garantizaba el derecho de la ciudadanía a la transparencia informativa. Sin embargo, cada vez hay más secretismo. Desde hace tiempo en las redes sociales se está denunciando la corrupción de este funcionario. Una vez más nos ganan en la guerra comunicacional. La credibilidad sigue en crisis”, lamenta.

En redes sociales, el periodista independiente camagüeyano, José Luis Tan Estrada, ha reivindicado como un éxito de sus investigaciones la destitución del gobernador, que atribuye a las informaciones que ha publicado relativas al funcionario. El reportero, ahora exiliado en México, afirma que un coronel de la provincia fue a La Habana para participar en las pesquisas a Sutil, basadas en sus denuncias. “¿Por qué fue necesario sacar a un investigador de la provincia para incorporarlo a una pesquisa de esta magnitud? ¿Existía desconfianza sobre la posibilidad de investigar estos hechos con independencia desde Camagüey? Ahora intentarán que todo esto no termine convirtiéndose en un escándalo público”, señala.

Tan Estrada sostiene que “entre los asuntos investigados aparece el combustible que se asignaba a varias mipymes en cantidades superiores a las establecidas”, supuestamente sustraídas a los servicios públicos, incluyendo ambulancias y taxis para pacientes de hemodiálisis. “En medio de este escándalo, y por otros hechos de corrupción que están bajo investigación y expusimos, también cae el director de Taxis Cuba en Camagüey. Otro de los hechos de corrupción descubierto por la comisión, tiene que ver con los recursos de empresas estatales dedicadas a producir alimentos y bebidas. Determinados contratos favorecían a algunas mipymes, que terminaban comprando prácticamente toda la producción”, añade.

Tan Estrada apunta a la Empresa de Bebidas y Refrescos, la Industria Láctea La Vaquita y la Industria Cárnica como entidades investigadas, que producían alimentos y bebidas pero los desviaban a los negocios privados

Tan Estrada apunta a la Empresa de Bebidas y Refrescos, la Industria Láctea La Vaquita y la Industria Cárnica como entidades investigadas, que producían alimentos y bebidas pero los desviaban a los negocios privados. También, añade, hubo desvío de materiales de construcción, además de una pieza concreta que “involucra a la Dirección Provincial de Comunales. Se investigan enormes presupuestos destinados a reparar el parque de vehículos, comprar piezas y combustible, así como recursos utilizados para sostener a la mipyme privada Almaley, vinculada a esa entidad”.

El periodista señala directamente a varios directivos de todo tipo de sectores, incluyendo el cultural, a través de un proyecto del Centro Provincial del Libro que sirvió para desviar “millones de pesos”. “Gracias a mis fuentes por su valentía. Varios años de investigación y de riesgo, y al final lo logramos”, remacha.

De acuerdo con la nota oficial, sustituye a Sutil Sarabia el actual vicegobernador hasta que se elija a uno nuevo, una decisión que la población no acierta a comprender, según los comentarios. “No entiendo nada. Los vicegobernadores que son la mano derecha del gobernador y ajenos a los errores…”.

Sutil Sarabia llevaba en el cargo desde el 28 de mayo de 2023.