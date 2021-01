Liberado el rapero Omar Mena ‘El Analista’, tras ocho horas de arresto

El rapero Omar Mena, alias El Analista, fue detenido cerca de su casa este viernes y liberado ocho horas después, según confirmó desde Santa Clara su esposa Leidy Laura Hernández en las redes sociales.

"Él iba para su trabajo, lo cogieron y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. No lo dejaron ni llamarme por teléfono para avisarme lo que había pasado", declaró Hernández en una transmisión en vivo. Los vecinos informaron a la joven que unos agentes vestidos de civil se habían llevado a Mena y también anotaron el número de la patrulla policial.

Tras el arresto, Hernández denunció que se habían llevado también la motorina del rapero y calificó la detención de "arbitrariedad" y "abuso". "Tienen tremendo descaro, porque Omar, como todo el mundo sabe, no ha hecho nada", agregó la joven, madre de un bebé y activista del movimiento de protección animal.

La detención de Mena, opina Hernández, estuvo relacionada con el arresto, también este viernes, de Luis Manuel Otero Alcántara, cuando se disponía a hacer un plantón frente al Capitolio de La Habana. "Ellos están muertos de miedo", aseveró la mujer refiriéndose al Gobierno.

El músico ya había denunciado el pasado diciembre el acoso por parte de la Seguridad del Estado, luego de convocar a una manifestación pacífica

El músico ya había denunciado el pasado diciembre el acoso por parte de la Seguridad del Estado, luego de convocar a una manifestación pacífica en el Parque Central de Santa Clara en solidaridad con los artistas del Movimiento San Isidro que pedían la liberación de Denis Solís y que habían sido desalojados por la fuerza de su sede en La Habana Vieja.

Autor de más de 11 discos desde que comenzó su carrera dentro del rap, hace más de una década, El Analista ha estado siempre al lado de la causa opositora, como la lucha contra el decreto 349, la campaña por la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara o la petición del voto de rechazo a la Constitución.

"Yo no soy un político, soy artista, no pertenezco a un partido, solamente soy un pensador independiente, un joven con su forma de pensar y que la expresa sin miedo", contaba en entrevista a 14ymedio el pasado septiembre. "No es cuestión de valor, es un compromiso que creo que hay que tomar. Todas las personas deben darse la satisfacción personal de decir lo que piensan y ese es mi caso".

