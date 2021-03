"Un acto de repudio con música", la respuesta oficial a 'Patria y Vida'

La respuesta musical del Gobierno cubano al videoclip Patria y Vida no se ha hecho esperar. A dos semanas del lanzamiento de la canción, que critica duramente al régimen de La Habana, los medios de la Isla han difundido este lunes Patria o Muerte por la Vida, una réplica a ritmo de conga y cargada de consignas.

El tema se estrenó en el canal de YouTube del sitio oficial Cubadebate y lo interpretan el trovador Raúl Torres, las cantantes Annie Garcés, Dayana Divo y Karla Monier, junto a la rapera Yisi Calibre, quienes cantan y bailan frente a la bandera cubana.

El título de la canción, una consigna ideada por Fidel Castro hace más de seis décadas, confirma que se trata de una contestación al tema Patria y Vida, una colaboración del dúo Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno, con los músicos Maykel Castillo Osorbo y El Funky, que ha causado furor en las redes y se difunde de manera clandestina dentro de Cuba.

En el videoclip se ve a Torres, autor de la letra, vestido con guayabera y utilizando como fondo una bandera cubana, y con frecuentes alusiones a los artistas que participaron en Patria y Vida: "Rentabiliza la mierda/ Que entontece del imperio /Rentabiliza mentir /y confundir a los pueblos", dice y asegura que "a la Revolución le queda más de 62.000 milenios".

El músico tampoco pierde oportunidad para hacer publicidad de los candidatos vacunales Soberana y Abdala. "De mí digan lo que quieran, total, yo estoy vacunado. Al machete con Mambisa", advierte.

"La letra es un asco, incita al odio, pero debo decir que la música la pensaron bien para sacarla", dijo a 14ymedio un musicólogo luego de ver el videoclip. “Si esta es la respuesta, no creo que se vaya a convertir en un fenómeno viral como ha pasado con la otra canción ¿Qué joven va a querer tener todas esas consignas en el móvil?”.

La letra de la canción ya había sido publicada por Cubadebate el pasado 18 de febrero y salió a la luz con la advertencia de que se trataba de un tema contra una "canción anticubana". "Se han vuelto a quedar sin cara /Los ofensores del pueblo", dice en una de sus estrofas.

Tras ver el material que ha desatado una ola de críticas en las redes sociales, un cantante cubano que prefirió no identificarse aseguró a este diario que "esa conga es en realidad un mitin de repudio con música".

El videoclip trata de emular con la economía de recursos con que se hizo Patria y Vida al que se empeña en contrastar. Algunos usuarios en redes han señalado que el videoclip intenta emular en cuestiones como la presencia de féminas, ausentes del primero; la utilización de mayor luminosidad frente al ambiente oscuro de Patria y Vida y el tamaño de la bandera, mayor en esta respuesta oficial.

En apenas dos horas, el audiovisual acumulaba en YouTube más de 10.000 vistas, un millar de "no me gusta" en contraste con unos 90 "me gusta". Según precisa la nota que acompaña el videoclip, el estreno en la televisión nacional estaba programado para este lunes en el espacio Mesa Redonda.

Pero en la televisión nacional no difundirán comentarios como el del internauta Rafael Enrique Rojas Patou, quien dejó su desaprobación cuando expresó: "Esa canción es la más fea que escuché en 28 años que tengo. No saben qué hacer, están ahogados. Patria y Vida. ¡Abajo la dictadura!".

El cantautor Raúl Torres se ha convertido en el músico oficial más cercano al Gobierno cubano y su presencia en actos públicos es frecuente. Es el autor de Cabalgando con Fidel, una canción que sonó ampliamente en los medios oficiales tras el fallecimiento del exgobernante. También compuso El último mambí, en honor a Raúl Castro; y de El regreso del amigo, escrita para Hugo Chávez.

Por su parte, la canción Patria y Vida sigue aumentando su popularidad, con más de 2 millones y medio de reproducciones en YouTube desde que se estrenó hace dos semanas. En redes sociales la frase se ha convertido en una etiqueta y también se ha visto pintada en algunas fachadas de viviendas y muros de algunas ciudades.

