Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América

La presidenta Claudia Sheinbaum Sheinbaum dijo que su Gobierno está analizando si empresarios mexicanos pueden invertir en la Isla

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dice que seguirá enviando ayuda humanitaria a la Isla y exige a la ONU que haga lo mismo

La Habana/El primer barco con ayuda humanitaria para Cuba del Convoy Nuestra América, una iniciativa solidaria, no atracará hasta este martes en La Habana, después de que se retrasara por segunda vez su llegada.

Los organizadores de la iniciativa, que ha trasladado a varios centenares de activistas y políticos en los últimos días a la Isla, indicaron que la climatología adversa ha dificultado el trayecto de la embarcación, que partió de Progreso, en el sureste de México, el viernes pasado.

El buque, que será recibida en La Habana por representantes del Gobierno cubano, transporta gran parte del total de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

Este barco tenía previsto arribar a La Habana el sábado por la tarde, en el momento álgido de las actividades del Convoy Nuestra América en la capital cubana, que fueron recibidos por Miguel Díaz-Canel, y visitaron centros hospitalarios y escuelas.

Este martes podría llegar a La Habana un barco de apoyo logístico de la Armada mexicana

También este martes podría llegar a La Habana un barco de apoyo logístico de la Armada mexicana con un nuevo paquete de ayuda humanitaria, lo que supondría el cuarto envío del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, y mientras desde México viaja hacia Cuba un convoy compuesto de tres barcos con ayuda humanitaria, la mandataria mexicana aseguró que se mantiene comunicación con ambas partes para tratar de encontrar una solución diplomática.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el Gobierno de Cuba y hablamos con el Gobierno de Estados Unidos buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”, señaló.

Sheinbaum también explicó que su Gobierno ha respaldado logísticamente a embarcaciones civiles que transportan ayuda.

Adelantó que su Gobierno analiza mecanismos para facilitar el envío de combustible a Cuba

Además, adelantó que su Gobierno analiza mecanismos para facilitar el envío de combustible a Cuba, ya sea como ayuda humanitaria o mediante acuerdos comerciales, sin afectar a México.

En tanto, sobre la reforma económica que podría abrir las puertas a uno de los cambios más significativos en décadas en la Isla, para permitir que cubanos residentes en el exterior inviertan y sean propietarios de negocios privados en el país, Sheinbaum dijo que el Gobierno de México está analizando sus alcances para ver si empresarios mexicanos pueden invertir en el país.

“Cuba acaba de hace una semana más o menos decir que abre su economía de distintas maneras. Habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba, por ejemplo, pero no solo cubanos, porquparece que no es solo cubanos, estamos viendo los al alcances”, expresó.