Revocan el régimen de mínima severidad a Yasmany González por denunciar en redes los abusos en prisión

“La dictadura no tolera la verdad y castiga al que se expresa. Nuevamente me privan de estar con mi esposo y a mis niños también", acusa Ilsa Ramos

La Habana/El Observatorio de Derechos Culturales denunció este martes la revocación del régimen de mínima severidad que había recibido el preso político Yasmany González Valdés, a menos de una semana de habérselo otorgado. De acuerdo con la ONG, el activista fue trasladado nuevamente al Combinado del Este, en La Habana, luego de publicar en redes sociales imágenes y denuncias fuera de prisión sobre su deterioro físico sufrido durante su encarcelamiento.

“La felicidad dura poco en dictadura”, escribió al respecto su esposa Ilsa Ramos este miércoles. “Mi esposo Yasmany González Valdés se encontraba en régimen de mínima, (pero) fue revocado a raíz de la publicación que hizo con mi perfil denunciando su estado de deterioro físico debido a la falta de alimentos y torturas a las que ha sido sometido, tanto en Villa Marista como en el Combinado del Este”.

En su mensaje, la mujer aseguró que “la dictadura no tolera la verdad y castiga al que se expresa. Nuevamente me privan de estar con mi esposo y a mis niños también”. Al final de su publicación, en la que posteó una fotografía a lado de su pareja, Ramos escribió: “¿Libertad y justicia? Abajo la dictadura”.

El pasado 4 de mayo, luego de tres años tras las rejas de los cuatro a los que fue condenado, pudo dejar por unos días la prisión gracias al beneficio penitenciario. Fue en ese lapso en el que el también rapero, a través de una publicación en la página de Facebook de su esposa, compartió fotografías de su estado antes entrar a prisión y de su estado actual.

Luego de tres años tras las rejas de los cuatro a los que fue condenado, pudo dejar por unos días la prisión

En ellas, acompañadas de la frase “las imágenes dicen más que las palabras”, se muestra un deterioro evidente, con signos de desnutrición y pérdida dental del activista. Era una situación muy similar a la que presentó el opositor Alexander Díaz Rodríguez, excarcelado en abril, lo que confirma los señalamientos de distintas organizaciones de derechos humanos. Prisoners Defenders denunció a finales del mes pasado que 90.000 presos en Cuba –la población carcelaria que se calcula que hay en la Isla– están expuestos a “daños irreversibles” por “desnutrición forzada”, debido a las raciones alimentarias escasas que les proporcionan.

En cuanto a la publicación, Yasmany, también conocido como Libre Libre, decía que, trabaja en prisión para mostrarle (al régimen) que no es un delincuente, “que soy un hombre de trabajo, que no soy un asesino o un vulgar ladrón, sino un preso político, aunque no me reconozcan así”.

González Valdés también pedía a la comunidad internacional que investigue la situación de derechos humanos en Cuba y afirmaba que muchos reclusos sufren torturas físicas y psicológicas “por querer pertenecer a la vida política de nuestro país siendo opositores al sistema que hay impuesto hoy en día”.

“Hablo de mis hermanos 11J y de todo aquel que cumple sentencia por ejercer su derecho a la huelga o por cualquier tipo de derecho como el de la libertad de expresión”, subrayaba.

También denunciaba la contradicción entre el discurso oficial sobre los derechos humanos y la realidad de las cárceles cubanas, y cuestionaba el silencio de parte de la comunidad internacional frente a estas violaciones.

Casi al final de su mensaje, como premonición, González Valdés escribió: “Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad”.

González Valdés escribió: “Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad”

El Observatorio de Derechos Culturales indicó que las propias autoridades penitenciarias explicaron al activista de 33 años que la razón de esta sanción fue precisamente exponer esas imágenes en redes sociales.

El rapero ha sufrido malos tratos durante su estancia en prisión. En noviembre de 2023, Ilsa Ramos expuso que le fracturaron una costilla, tras una golpiza por parte de guardias y presos. En 2024, su esposa ya señalaba la pérdida de piezas dentales, además de encontrarlo “flaco y demacrado”, y denunciaba que no le daban sus medicamentos pese a que ella los llevaba.

También en 2024, Yasmany González le confesó a su pareja que había pensado en quitarse la vida, tras meses de abusos en cárceles cubanas y el limbo judicial que atravesaba en aquellos días.

El rapero cubano fue arrestado en mayo de 2023 y fue juzgado 10 meses después por el delito de propaganda enemiga, por pintar letreros antigubernamentales en muros de La Habana. En 2025, cuando ya había cumplido la mitad de su condena, se le negó la progresión al régimen de mínima severidad.