El ganado robado en 2022 en Cuba equivale a 22 millones de libras de carne

Los numerosos casos de hurto y sacrificio de ganado que los productores denuncian desde hace meses y que la prensa oficial de provincias reseña en los balances del sector por fin tienen cifras nacionales que demuestran la gravedad del problema. En el último año el dato fue casi 2,5 veces mayor que el de 2021, con Villa Clara, Holguín y Matanzas a la cabeza.

En toda la Isla en 2022 se produjeron 82.445 casos de hurto y sacrificio, de los que 45.315 correspondieron al bovino y 37.130 al equino. El aumento es considerable si se observa la cantidad del año precedente, con la pérdida de 33.690 cabezas, 17.144 de bovino y 16.546 de equino.

Por provincias, lidera el triste ranking Villa Clara, con 12.243 casos frente a 4.079 el año anterior, el triple. Además, cinco de los diez municipios más afectados en la Isla pertenecen a esa provincia. En segunda posición, queda Holguín, que perdió 9.825 cabezas el pasado año duplicando el mal dato de 2021, con 4.655. Por último, en el podio, se sitúa Matanzas, que también da un considerable salto al pasar de 2.926 a 8.159 pérdidas.

"Desde finales del año pasado, las cifras van en aumento. En noviembre 29 cabezas, diciembre 27 y en enero y febrero 40 animales cada mes"

"Eso representa 16.000 toneladas de carne que son a su vez 5.000 toneladas de carne deshuesada. Si sacamos más cuentas equivale a dos libras de carne perdidas solo por hurto y sacrificio" para cada uno de los 11 millones de cubanos, dijo Adrián Gutiérrez Velázquez, director de ganadería del Ministerio de la Agricultura al diario oficialista, que este lunes publica la primera parte de un especial dedicado a este mal que afecta primero a los productores y finalmente a los consumidores cubanos, que apenas pueden acceder a este tipo de proteína por la escasez en los mercados y, en consecuencia, su elevado precio cuando se encuentra, mayoritariamente por la izquierda.

En el texto habla el director de una empresa ganadera estatal de Cienfuegos, Denis Sixto Rodríguez, que alerta del vertiginoso aumento de los robos. "En la empresa tenías de cinco a siete hurtos y sacrificios en un año. Desde finales del año pasado, las cifras van en aumento. En noviembre 29 cabezas, diciembre 27 y en enero y febrero 40 animales cada mes", afirma.

A su juicio no es solo el precio de la venta lo que se pierde sino la inversión de al menos tres años de trabajo que supone criar al ganado mayor. En esa provincia se pasó de los 3.017 casos de hurto y sacrificio en 2021 a 7.082 el pasado año, y es la cuarta más afectada del país.

Otro caso característico es el de Pinar del Río –que pasa de 1.458 delitos de este tipo a 4.282. Allí, los animales crecen tradicionalmente mejor en los potreros, sueltos, pastando a sus anchas "Aquí hay que salir por la autopista si quieres llevar carne para la Habana", añade Sixto Rodríguez. Pero el aumento de la delincuencia está obligando a cambiar la costumbre y meter a los animales en las casas o se ven obligados a hacer guardia. "Esto es muy complicado, no es humanamente posible pasarse la noche entera despiertos y luego salir a las 4 o 5 de la mañana a trabajar". Si deciden, por el contrario, encerrarlos, la calidad empeora, se producen muertes y la producción baja, ya que el ganado no está acostumbrado a esa vida.

"Unos policías detuvieron a un ladrón con unos sacos de carne y este al verse acorralado les tiró un machetazo. Si el oficial no se quita no hubiera podido contar la historia"

Además, los casos de agresiones o sencillamente el miedo a sufrirlas provocan bajas en un sector ya complicado. "Unos policías detuvieron a un ladrón con unos sacos de carne y este al verse acorralado les tiró un machetazo. Si el oficial no se quita no hubiera podido contar la historia", agrega. Aunque no en todos los casos ocurre así. Otro de los consultados para el reportaje afirma que "la policía no le está poniendo toda la atención que este tema necesita", situación que los obliga al "patrullaje nocturno".

Gutiérrez Velázquez advierte de las implicaciones que tiene la situación actual. No es un problema coyuntural, a juicio del directivo del Ministerio, sino que tendrá consecuencias en la ganadería del futuro por lo que afecta a la calidad de vida de las reses y, por ello, al sabor de la carne. "Parece que los tenemos en un campo de concentración", lamenta –y la sequía da la puntilla– "Los animales trancados desde las tres o cuatro de la tarde hasta el otro día se deterioran. Nos matan unos 50.000 de los tres millones de la masa ganadera, pero la gran preocupación es el tema del encierro", insiste.

El caso de la caballería también es preocupante. El reportaje de Cubadebate relata el caso de Humberto Hernández Malagón, que tiene frutales y vacas y necesitaba a su yegua para mover la mercancía. "Yo tenía de costumbre dejar la yegua amarrada debajo de una mata, cosas de campo. Uno de mis hijos fue a darle una vuelta y todo estaba bien, cuando fui yo a buscarla ya no estaba. Aunque le seguimos el rastro, no encontramos nada, ni los huesos", cuenta.

El productor invirtió más de 20.000 pesos en comprar postes y alambrado para cercar su terreno, que pisaron con impunidad ladrones que robaron poco después la yunta de bueyes a un vecino. "Fue un dinero que perdí, porque todas las semanas me la picaban dos y tres veces para pasar los animales que robaban a cualquiera", agrega. Ahora ha hecho construir zanjas de un metro de profundidad, pero el miedo no cesa.

"Si me llevan la yunta de bueyes, me retiro", cuenta otro ganadero, que recuerda solo una época, en los años 80, "tan mala como esta". "Vienen y te los roban descaradamente, en tu propia cara. A mí me llevaron una vaca del terreno y ni rastro pude seguir. Llamé a la policía y nunca aparecieron. Yo fui hasta la estación para buscar el cintillo que te dan y poder darle baja al animal en el registro pecuaria y fue todo un peloteo. Estuve como cuatro veces y nada, casi se me vence el plazo y entonces hasta una multa uno tiene que pagar si eso pasa".

