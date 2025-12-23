Los robos dentro del sistema de Salud Pública agravan la escasez de fármacos

Se estima que el desabastecimiento en las farmacias alcanza el 70% de los productos

La denuncia proviene de las propias autoridades, que admiten también la "disminución notable" de la producción nacional

La Habana/Las autoridades sanitarias apuntaron ayer contra un nuevo culpable de la escasez de medicamentos en las farmacias cubanas: el mercado ilegal generado desde dentro del propio sistema de Salud Pública. En ese esquema están involucradas “instituciones de prestigio”, así como trabajadores de farmacias, “de otras áreas y de otras actividades del sector”, admitió este lunes Maylin Beltrán Delgado, jefa del Departamento de Farmacias y Ópticas del Ministerio de Salud Pública.

La funcionaria señaló en el programa de televisión Mesa Redonda que, ante el “fenómeno creciente del mercado ilegal”, se implementó un “plan de medidas” de vigilancia en todo el país. “Hemos rebasado los 5.000 controles este año –unos 13 al día, en promedio–”, dijo Beltrán Delgado. Estos operativos conjuntos, agregó, permitieron dimensionar “la gravedad de los problemas de control en la red”. Al cierre de octubre, se habían identificado “33 hechos extraordinarios” graves en el sistema de farmacia. De esta cifra, 18 fueron “robos con fuerza perpetrados por personas ajenas al sector de la salud, que allanan farmacias para sustraer los escasos medicamentos disponibles”.

Detalló que, de esos hurtos, “alrededor de 10 estaban relacionados con sustancias fiscalizadas (drogas, estupefacientes, psicotrópicos y sustancias de efecto similar)" y recordó que la venta de estos productos "implica un delito de narcotráfico”.

“Hoy la industria también ha dejado de responder de forma habitual los pedidos de medicamentos”

El desabastecimiento –que ya el año pasado era del 70% en las farmacias– se debe también a que los fármacos nacionales enfrentan una “disminución productiva notable”. “Hoy la industria también ha dejado de responder de forma habitual los pedidos de medicamentos”, admitió Cristina Lara Bastanzuri, directora de Medicamentos y Tecnologías Médicas. Sin reparar en el hecho de que China e India son de lejos los principales productores de materia prima, la funcionaria achacó al “bloqueo de Estados Unidos” una problemática que incide en las dificultades para importar principios activos y excipientes, así como la “obsolescencia tecnológica en algunas plantas, interrupciones en el suministro energético y limitaciones para realizar mantenimiento industrial adecuado”.

La pobre producción local impacta en demasía, si se toma en cuenta que el cuadro básico de medicamentos en el país está compuesto por 651 medicamentos, de los cuales el 62% –403 productos– corresponde a medicamentos que deben ser producidos por la industria farmacéutica nacional, mientras que el 38% restante comprende medicamentos que se importan. De estos últimos, falta al menos el 60%.

El punto de quiebre, señaló Lara Bastanzuri, fue la ruptura en 2019 con Brasil, que gobernaba en ese entonces Jair Bolsonaro, porque supuso la pérdida de una “fuente importante de suministros, insumos e ingresos para el sector”.

Hay “un desabastecimiento prácticamente total en las farmacias. Eso es real, los medicamentos no están”

Ello ha llevado a que haya “un desabastecimiento prácticamente total en las farmacias. Eso es real, los medicamentos no están”, aceptó la funcionaria, que agregó que ni siquiera es posible garantizar la permanencia de las medicinas controladas por tarjeta, aquellas destinados a pacientes crónicos con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus o epilepsia, y que “constituyen la máxima prioridad dentro del sistema de atención ambulatoria”.

“Prácticamente el financiamiento que le entra a la industria lo destina a salvar vidas, a los medicamentos que salvan vidas, a sueros”, lo que deja en el olvido a la farmacia comunitaria, que se queda varios días sin que les lleguen los insumos.

La espera puede ser mucha, incluso de hasta 60 días, cuando el diseño original del sistema de abastecimiento operaba con ciclos de reposición de “cada 12 o cada 15 días”. Esta demora ha provocado que la presión sobre el sistema de venta organizada sea mayor “y la insatisfacción ciudadana se acreciente inevitablemente”.

Esta irregularidad en la distribución también ha repercutido a la hora de recetar, “porque prácticamente se está moviendo la población hacia los medicamentos que hay”. Los médicos de familia y los especialistas se ven “frecuentemente forzados a adaptar sus esquemas de tratamiento a la disponibilidad momentánea de medicamentos”.

Los médicos se ven “frecuentemente forzados a adaptar sus esquemas de tratamiento a la disponibilidad de medicamentos”

Sin medicinas y con un sistema de salud colapsado, Cuba enfrenta en estos momentos una “fase de epidemia” por los virus que azotan la Isla y que han dejado, hasta ahora, 55 muertos.

No obstante, pese a que no hay insumos ni electricidad para que funcionen algunos aparatos, el Gobierno anunció con bombo y platillo que, desde este lunes, atiende a pacientes que padecen secuelas posteriores a la fiebre chikunguña. La consulta especializada, “sin precedentes en Cuba”, ofrece a los pacientes –según Cubadebate– acceso a estudios diagnósticos como tomografías y ultrasonidos.

“Para aquellos con dolor severo, se dispondrá de intervenciones anestésicas especializadas para su control. Asimismo, se diseñarán programas de fisioterapia personalizados para promover la rehabilitación y la pronta reincorporación a las actividades cotidianas y laborales”, aseguró el medio, que informó que las consultas se llevan a cabo en el Instituto de Neurología y Neurocirugía.