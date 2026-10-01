La sal de nitro mata otra vez, ahora en Holguín, donde mueren dos personas

Las autoridades sanitarias aconsejan fijarse en el color y la textura para identificar este producto: “al calentarlo, si se derrite en un tono amarillento es sal de nitro”

Madrid/Dos personas murieron este martes en Holguín después de ingerir sal de nitro en la comida. Los fallecidos son Clara Suárez Rodríguez, de 63 años, y Manuel Fernández Fernández, de 65 años. Yaneisi Peña Escobar, de 37 años e hija de la mujer, está hospitalizada en estado grave por el mismo suceso.

La información ha sido difundida por la Dirección General de Salud de Holguín en un movimiento rápido, ya que apenas había circulado como rumor previamente. Según el organismo, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre por la noche, cuando la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes del Servicio de Urgencias del Hospital Provincial General Vladimir Ilich Lenin recibió a los tres miembros de la familia.

Yaneisi Peña Escobar, que reside en el Reparto Ramón Quintana, trabaja como empleada doméstica en una vivienda cercana a la suya en la que hay una centro de elaboración de embutidos, hecho que la investigación considera relevante, aunque se desconoce cómo y dónde adquirió la sal. Según la información oficial, Peña cocinó con ese producto y comió, junto con su madre y padrastro. Poco después comenzó a tener sudoración y convulsiones e ingresó en el hospital ya en coma, por lo que se le proporcionó ventilación mecánica.

Poco después comenzó a tener sudoración y convulsiones e ingresó en el hospital ya en coma, por lo que se le proporcionó ventilación mecánica

Clara Suárez y Manuel Fernández, con síntomas vagales fueron enviados al hospital por recomendación médica, pero ya al llegar al centro se observó un rápido deterioro neurológico severo con mala evolución que precisó maniobras de reanimación. Ambos fallecieron poco después por edema pulmonar.

“Lamentamos estas dolorosas pérdidas que pudieron evitarse y nos unimos al dolor de familiares y amigos. El sistema de salud en la provincia junto a fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior continúan el proceso investigativo, para esclarecer todos los elementos”, precisa la nota.

Peña Escobar, por su parte, sigue hospitalizada en estado crítico y tratamiento intensivo, pero está “despierta, consciente, cooperativa y separada de los equipos de ventilación” desde este miércoles.

El 25 de agosto, 52 personas, incluyendo a dos embarazadas y tres menores, sufrieron otra intoxicación alimentaria en Santiago de Cuba. Las autoridades sanitarias también divulgaron en este caso los hechos, aunque no dijeron a qué se había debido la necesidad de los pacientes de ser atendidos por “dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas y sensación de calambres en boca y manos”. Además, algunos de ellos presentaban “deshidratación ligera y moderada, a causa de los vómitos y deposiciones”.

Fuentes locales citadas entonces por Martí Noticias apuntaron como posibles causas el uso de sal de nitro y el pan elaborado con aceite no comestible.

En febrero de 2025, dos mujeres perdieron la vida tras haber ingerido sal de nitro. Doraima García Moroña y su hija y Nashlyn Salet Hernández García habían recibido el producto, según la versión oficial, a través de un familiar que la encontró, frente a la idea inicial de que la compraron en el mercado informal. En este suceso, tres personas más fueron hospitalizadas.

En aquella ocasión, cuando también se informó de manera más rápida de lo habitual, las autoridades instaron a la población a estar atentos al producto, por temor a una alta circulación en la Isla. El Hospital Ginecobstétrico América Arias publicó un post difundido por Canal Habana en el que explicaba qué es la sal de nitro y los graves daños que puede causar, incluyendo la muerte. Lo más importante, aconsejaban, es fijarse en el color y la textura para diferenciarla de la sal común y, ante la duda, calentarla: “si se derrite en un tono amarillento es sal de nitro”.