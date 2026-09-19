Una intoxicación alimentaria afecta a 29 personas en Matanzas, 22 de ellas niños

Participaban en una iniciativa organizada por una cafetería privada para personas vulnerables en el municipio de Pedro Betancourt

Madrid/Una intoxicación alimentaria registrada tras una actividad para familias vulnerables dejó 29 afectados, 22 de ellos niños, en el municipio matancero de Pedro Betancourt. La cifra fue confirmada este sábado por los medios oficialistas TV Yumurí y Girón, mientras comunicadores independientes situaron la preparación de los alimentos en la cafetería La Pelota.

La noche de este viernes, el perfil Nio reportando un crimen publicó un video en el que se observa una elevada afluencia de pacientes al Policlínico Docente Dr. Cesáreo Sánchez Gómez y varias áreas del centro prácticamente a oscuras. Esta web habló de niños, adultos y ancianos con síntomas de intoxicación, además de falta de medicamentos e insumos para atender casos de deshidratación.

El perfil de Facebook “Pedro Betancourt” identificó el lugar donde se habían preparado los alimentos. En los comentarios de esa publicación, Héctor Maels se presentó como dueño del establecimiento y afirmó que la mayoría de los afectados ya había regresado a sus casas, aunque algunos continuaban ingresados y confirmó que las autoridades enviaron ambulancias al lugar para asistir a los intoxicados. El perfil La Tijera News informó posteriormente de que unas 120 personas habían participado en la actividad.

El parte divulgado después por TV Yumurí y reproducido por Girón precisó que 11 pacientes –8 menores y 3 adultos– fueron remitidos para recibir atención especializada. Ninguno estaba grave ni crítico.

'Girón' precisó que 11 pacientes –8 menores y 3 adultos– fueron remitidos para recibir atención especializada. Ninguno estaba grave ni crítico.

El comunicado oficial aseguró además que estaban garantizados “todos los recursos médicos, insumos y esquemas de hidratación necesarios”. La afirmación contrasta con los pedidos de sueros y medicamentos difundidos horas antes en las redes sociales. El parte añadió que las autoridades sanitarias realizan investigaciones epidemiológicas para determinar la causa del brote.

La intoxicación se produce en medio de un apagón general y una crisis de abastecimiento de agua en todo el país que dificultan la conservación de alimentos. El 24 de julio, 14ymedio constató en La Habana refrigeradores vacíos y apagados en el mercado La Puntilla y comerciantes que evitaban comprar mercancía congelada ante apagones de más de 12 horas.

En Matanzas, este diario recogió en meses pasados testimonios de familias que acumulaban más de 50 horas sin corriente y veían deteriorarse los alimentos guardados en sus refrigeradores. A los cortes eléctricos se suman las dificultades para acceder al agua en numerosos municipios.

En Matanzas, este diario recogió en meses pasados testimonios de familias que acumulaban más de 50 horas sin corriente y veían deteriorarse los alimentos en sus refrigeradores

El 4 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta por un “aumento significativo de enfermedades diarreicas” en Cuba, que asoció al continuo deterioro de las infraestructuras de agua y energía. La sede diplomática advirtió de que esa situación afecta tanto al suministro de agua como “al almacenamiento y el control de temperatura de los alimentos”.

El 25 de agosto, 52 personas, entre ellas 2 gestantes y 3 menores, sufrieron otra intoxicación alimentaria en Santiago de Cuba. Fuentes locales citadas entonces por Martí Noticias apuntaron como posibles causas el uso de sal de nitro y el pan elaborado con aceite no comestible.