Sale de México un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

Desde Barcelona, un barco de Open Arms tiene previsto llegar a La Habana en un mes con paneles solares para un hospital pediátrico

Madrid/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este mismo lunes sale otro barco rumbo a Cuba cargado con donaciones. “Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, aseveró la mandataria, preguntada en su habitual conferencia matutina por “qué más pudiera hacer” el país norteamericano ante “la atrocidad” y el “posible genocidio” que está cometiendo Estados Unidos al “intensificar el bloqueo económico” contra la Isla.

“México siempre va a ser fraterno y solidario, con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, dijo Sheinbaum, repitiendo lo que ha afirmado en numerosas ocasiones al hablar de este tema y evitando la confrontación con Donald Trump. Esto es, que cree “en la autodeterminación de los pueblos” y que siempre han estado en desacuerdo con “el bloqueo a Cuba”.

Al ser cuestionada por “el tema del petróleo, para ver si ya se puede enviar también cargamento”, respondió: “Ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos centrando en otros apoyos humanitarios” (el último buque con crudo mexicano llegó a Cuba el 9 de enero). En realidad, el único combustible ruso recibido por la Isla fue el crudo que transportaba el Anatoly Kolodkin, que atracó en Matanzas el 30 de marzo y que, de hecho, ya está agotado.

Ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos centrando en otros apoyos humanitarios”

Otro tanquero procedente de Rusia, el Universal, que en un principio se dirigía al Caribe y se esperaba que llegara a la Isla a principios de este mes, cambió de súbito su rumbo y se encuentra en estos momentos en posición de espera en mitad del Atlántico.

En cualquier caso, este envío de ayuda humanitaria se une a otros anteriores en los que México facilitó bienes de primera necesidad a Cuba, luego de suspender sus envíos de petróleo, tras la intervención de EE UU en Venezuela y las amenazas de Donald Trump de sancionar a terceros países que exportaran combustible a la Isla.

Se une también a la partida, este domingo desde Barcelona, de una flotilla liderada por Open Arms cargada con “equipamiento fotovoltaico” para el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en La Habana. Según la página de la ONG, fundada por George Soros, la iniciativa, que lleva por nombre Rumbo a Cuba, lleva recaudados en un mes 66.382 euros de los 100.000 que se marcaron como objetivo.

La travesía, a bordo del velero Astral, tiene previsto llegar a La Habana en aproximadamente un mes, con paradas intermedias en Valencia (el 13 de mayo), Málaga (el 19), Cádiz (el 22) y Las Palmas de Gran Canaria (el 28).