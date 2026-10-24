Salud Pública prohíbe la venta de Shaka y de otras 14 bebidas energizantes con alcohol

Una comunicación interna fechada el 20 de octubre, a la que tuvo acceso '14ymedio', establece que los productos deberán ser retenidos para su posterior decomiso y destrucción.

"Se dispone proceder a la paralización de la venta y la retención de los productos", ordena una resolución ministerial con fecha del 20 de octubre

La Habana/El Ministerio de Salud Pública ha ordenado suspender en toda Cuba la venta de Shaka y otras 14 marcas de bebidas energizantes con alcohol, ante los riesgos de intoxicación que supone la combinación de vodka con estimulantes como la cafeína y la taurina. Una comunicación interna fechada el 20 de octubre, a la que tuvo acceso 14ymedio, establece que los productos deberán ser retenidos para su posterior decomiso y destrucción, aunque sus propietarios podrán reexportarlos.

El documento, firmado por la doctora Mayra Martí Pérez, jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición, está dirigido a los inspectores sanitarios estatales. Las visitas se realizarán en coordinación con las direcciones de Comercio y los gobiernos locales, siguiendo un procedimiento uniforme “en todas las provincias”.

“Se dispone proceder a la paralización de la venta y la retención de los productos”, señala la instrucción, amparada en la Resolución Ministerial 215. Las inspecciones abarcarán establecimientos de venta y consumo, además de almacenes de empresas importadoras.

“Se dispone proceder a la paralización de la venta y la retención de los productos”, señala la instrucción, amparada en la Resolución Ministerial 215

Un anexo obtenido también por este diario identifica las 15 bebidas detectadas en el comercio cubano: Shaka Mixer, Pardus, Havik, Eko Mix, Ener Drink Evolution, Duclos, Imperator, Rocafer, Royal Blue, Black Fide, Cachaca, 5 SHOT, Chacal, Vod-K y Tigris Alco. El listado advierte de que pueden encontrarse otras marcas más que contienen alcohol.

Las mercancías retenidas quedarán inicialmente bajo custodia de sus propietarios, que no podrán venderlas, consumirlas ni trasladarlas sin autorización sanitaria. “En la diligencia de inspección se detallará el tipo de producto que fue retenido y sus cantidades”, precisa el documento. Una comisión de representantes de Salud Pública, Comercio Interior, Inspección Estatal y la Oficina Nacional de Administración Tributaria certificará su decomiso y destrucción. Los inspectores deberán comunicar cada jueves las cantidades retenidas y los negocios visitados.

La orden llega después de que 14ymedio advirtiera en septiembre de que Shaka, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., no podía comercializarse en España por su composición. Con un 18% de alcohol y vitaminas del grupo B, la bebida incumple el Reglamento europeo 1925/2006, que prohíbe añadir vitaminas a productos con una graduación superior al 1,2%.

La orden llega después de que '14ymedio' advirtiera en septiembre de que Shaka, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., no podía comercializarse en España por su composición

“Nosotros somos los productores y los distribuidores, pero no vendemos en España, solo mandamos producto fuera”, confirmó entonces un empleado de la empresa. En Cuba, en cambio, Shaka circulaba libremente y había alcanzado gran popularidad entre los jóvenes.

La prohibición, sin embargo, todavía no se cumple en varios puntos de La Habana. Este diario constató que un hombre compró una lata de Shaka por 900 pesos en la calle Amenidad, en el municipio de El Cerro, sin encontrar ningún impedimento. También en la calle Ayestarán, dos establecimientos seguían vendiendo Shaka a 950 pesos. En un recorrido por cuatro establecimientos de Regla y Guanabacoa, este diario comprobó que tres seguían vendiendo la bebida.

Este diario constató que aun se vende Shaka en en la calle Amenidad y en la Avenida Ayestarán, en El Cerro, La Habana, y en varios establecimientos de Regla y Guanabacoa / 14ymedio

En Regla, un comerciante tenía cinco latas que ofrecía a 850 pesos y, según contó a un conocido, se proponía esconderlas debajo del mostrador para recuperar su inversión. En La Cuevita, 14ymedio encontró abundantes existencias de Shaka a poco más de 600 pesos.

En otros comercios visitados por este diario, los dependientes aseguraron desconocer la nueva prohibición. Solo dos o tres establecimientos no tenían Shaka a la venta.

La medida comenzó a aplicarse en Mayabeque. Este viernes, Milay Vega, periodista de Radio Mayabeque, difundió información del Consejo de la Administración Municipal de San Nicolás de Bari sobre la creación de un grupo de inspectores para recorrer negocios privados y almacenes. La publicación advierte de multas, decomisos y posibles consecuencias penales para quienes sigan vendiendo las bebidas transcurridas 24 horas desde su notificación.

También el viernes se conocieron actuaciones similares en Güines, a través de una publicación en Facebook de Indi Herrera, comunicadora local que difundió las medidas oficiales y dio cuenta de controles en establecimientos comerciales con participación de inspectores y representantes de Salud Pública. El reporte identifica a la viceintendenta municipal Damaris Gómez y a la directora de Higiene y Epidemiología, Lisandra Estanquero Ortega, entre las funcionarias que explicaron las medidas.

En Santa Marta, Matanzas, el comunicador Christian Arboláez reportó que personal de Salud Pública estaba retirando Shaka y sal de nitro de los quioscos, aunque aclaró que se trataba de dos actuaciones por motivos diferentes. Maribel Prieto agradeció la precisión. Otra usuaria, Jessica Caridad, aseguró que en Matanzas también se había ordenado retirar la bebida y atribuyó la decisión a los problemas de salud de quienes consumen varias latas.

“Primero me tienes que decir que no se puede vender y, si lo incumplo, me lo decomisas”, critica un cubano en redes

Los decomisos anunciados despertaron críticas entre los lectores de la publicación. El usuario Javier Corzo Chaviano cuestionó que se decomisaran productos por los que los vendedores ya habían pagado: “Primero me tienes que decir que no se puede vender y, si lo incumplo, me lo decomisas”.

Miguel A. Fernández cuestionó los controles aduaneros: “Donde no deben dejarlo pasar es en la Aduana, pero está bien que lo decomisen”. Advirtió también de que algunos comerciantes esconden las latas y, “para no perder, lo venden a escondidas y más caro”. Propuso, además, investigar dónde se compró la bebida cuando llegue un intoxicado al hospital, “cerrarle el negocio y ponerle una multa” al vendedor.

Las advertencias sanitarias sobre Shaka comenzaron meses antes. En agosto, cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueron atendidos por intoxicación en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus. Una muchacha que había consumido dos latas llegó inconsciente y necesitó ventilación mecánica.

Su composición presenta además un problema legal en la Unión Europea: el Reglamento 1925/2006 prohíbe añadir vitaminas a bebidas que superen el 1,2% de alcohol.