La Seguridad del Estado corta las comunicaciones de Anna Bensi y su madre

Anna Sofía Benítez y su madre, Caridad Silvente, han sido acosadas por el régimen desde marzo

Berta Soler y su esposo, Ángel Moya, son detenidos 10 horas y también les bloquean sus teléfonos

La Habana/La creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, volvió a ser víctima de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. En varias publicaciones, denunció este lunes que a ella y su madre, Caridad Silvente, les fueron hackeadas sus cuentas de WhatsApp y que sus líneas telefónicas de Etecsa fueron desactivadas.

A través de Facebook, la joven de 21 años señaló que le habían cerrado su aplicación, junto con una captura de pantalla en la que se muestra que WhatsApp le indicaba que su número ya no estaba registrado con ellos. Minutos después, informó de que lo mismo pasó con su línea telefónica. Finalmente, en otro post, señaló que estaban “tratando de entrar” a la cuenta de su madre.

“La represión es constante. La dictadura tiene desactivadas nuestras líneas y estamos incomunicadas totalmente”, indicó en una publicación en la que explicó que, “al tener las líneas desactivadas, no podemos recibir ni llamadas ni mensajes y mucho menos conectarnos”. En los hechos, al deshabilitar la línea telefónica, también se bloquea automáticamente la posibilidad de recuperar el acceso a la aplicación de mensajería, ya que la plataforma exige recibir un código de verificación vía mensaje de solo texto (SMS) o llamada, lo que ya no es posible.

Por ello, la influencer ironizó y aseguró que “Etecsa es la empleada del mes cuando se trata de apoyar la represión del régimen hacia el pueblo”.

“Etecsa es la empleada del mes cuando se trata de apoyar la represión del régimen hacia el pueblo”

En otro mensaje describió cómo las autoridades les están “haciendo la vida un yogurt” y añadió que todo es “muy diabólico, como siempre suele hacerlo la dictadura cubana”.

El acoso contra la youtuber y su familia ha ido en aumento desde que la joven comenzó a ganar adeptos en redes sociales. Sus videos se reproducen miles de veces, y suma casi 200.000 seguidores en Facebook y 12.000 en YouTube. La andanada más reciente se registró a inicios de este mes, tras a visita que les hizo, a ella y a su madre, en la barriada de Alamar, el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

El encuentro, que se produjo en medio del proceso penal que estaba abierto contra la joven y su madre (ya archivado definitivamente por la Fiscalía Provincial de La Habana), provocó que su hermana Elmis Rivero Silvente, ciudadana estadounidense que se encontraba de visita en Cuba, fuera citada a la Unidad de Extranjería del municipio Playa, apenas horas antes de su vuelo de regreso, con el pretexto de una “entrevista para control migratorio de estancia”. Durante el interrogatorio, los oficiales intentaron averiguar si había coordinado la visita de Hammer a la vivienda familiar en Alamar.

Quienes también sufrieron el bloqueo de sus servicios telefónicos fueron los opositores Ángel Moya y Berta Soler. El activista, pareja de la líder de las Damas de Blanco, denunció en redes sociales que fue arrestado, alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, junto a Soler, en La Habana. Según el testimonio, fueron detenidos en la avenida Luyanó, entre Concha y Porvenir, por fuerzas de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y paramilitares.

Moya cuenta que fueron trasladados por separado en patrullas hacia la unidad policial de Aguilera

En su publicación, Moya cuenta que fueron trasladados por separado en patrullas hacia la unidad policial de Aguilera.

Casi 10 horas después, tras un interrogatorio en el que recibieron amenazas de llevarlos a prisión por “tener una medida cautelar de prisión domiciliaria” y “ser deudores de multas”, las autoridades los trasladaron nuevamente por separado hacia otras unidades policiales: Soler fue llevada a El Cotorro y Moya a Guanabacoa. Ambos permanecieron detenidos en celdas junto a personas acusadas de delitos comunes hasta aproximadamente las 7:45 de la noche, momento en que fueron liberados de manera independiente cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lawton, en La Habana.

Al salir, dice Moya, “no contábamos Berta y yo con servicios de internet y telefonía celular. Etecsa, por orden de la Seguridad del Estado, nos bloqueó los servicios”.

En cuanto a la utilización de la red de Etecsa para realizar hackeos en redes sociales y servicios de mensajería, 14ymedio ha confirmado también una situación similar en Telegram, tras hacer pruebas a partir de una denuncia recibida en la Redacción.

“El Gobierno/Etecsa está capturando los códigos de seguridad en el ‘aire’ para entrar en las cuentas”

Uno de los métodos es la interceptación de mensajes de texto (SMS) a nivel de red nacional. Con ello, según la acusación, “el Gobierno/Etecsa está capturando los códigos de seguridad en el ‘aire’ para entrar en las cuentas”.

“Lo grave”, aseguran, “es que el código es validado por el atacante aun cuando el teléfono del dueño está apagado o sin cobertura, lo que demuestra que el acceso es directamente desde la central telefónica”. “La situación es real y recurrente”, alertan.

Por ello, urgen a activar la contraseña adicional o verificación en dos pasos en Telegram, “ya que es lo único que está impidiendo el acceso masivo a la información privada de los usuarios”.