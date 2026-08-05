La Seguridad del Estado realiza operativos en el aniversario del Maleconazo

La represión de este miércoles coincide con el aniversario 32 del Maleconazo, la protesta popular que sacudió La Habana en 1994.

La Habana/La Redacción de 14ymedio amaneció este miércoles bajo vigilancia de la Seguridad del Estado, que desplegó un operativo en los bajos del edificio donde funciona el diario, en Nuevo Vedado, para impedir la salida de su directora, Yoani Sánchez, y del periodista Reinaldo Escobar.

La fecha coincide con el aniversario 32 del Maleconazo, la protesta popular que sacudió La Habana en 1994 y que terminó con cientos de arrestos y la posterior apertura de la llamada Crisis de los Balseros.

La periodista independiente Camila Acosta confirmó también a este diario que se encontraba vigilada. Contactada al mediodía de este miércoles, aseguró que acababa de percatarse de la presencia de agentes en los alrededores de su vivienda. “Sí, acabo de enterarme”, respondió. “¿Aniversario del Maleconazo, no?”, añadió al relacionar el despliegue con la efeméride.

No es la primera vez este año que la Seguridad del Estado impide salir de sus domicilios a Sánchez, Escobar y Acosta. Los tres estuvieron sometidos a operativos similares el pasado 20 de mayo, aniversario de la fundación de la República, y el 11 de julio, cuando se cumplieron cinco años de las mayores protestas antigubernamentales ocurridas en la Isla desde 1959.

La inquietud oficial aumenta especialmente durante el verano

El calendario de la policía política se ha ido llenando de fechas “peligrosas”. El 20 de mayo, el 11J, el 5 de agosto y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, suelen venir acompañados de cercos domiciliarios, citaciones, amenazas, cortes de internet y detenciones preventivas contra periodistas, opositores y activistas. La vigilancia se intensifica también durante las efemérides oficiales, las cumbres internacionales, las visitas de jefes de Estado y las actividades diplomáticas organizadas por la Embajada de Estados Unidos.

La inquietud oficial aumenta especialmente durante el verano. Las altas temperaturas multiplican el impacto de los apagones, la falta de agua y la escasez de alimentos, mientras las familias pasan noches enteras sin poder dormir, conservar la comida o protegerse de los mosquitos. En esas condiciones, una avería eléctrica o una interrupción prolongada del suministro puede convertirse rápidamente en un cacerolazo, un bloqueo de calles o una protesta multitudinaria.

Ese fue el contexto de numerosas manifestaciones registradas durante el mes de julio. Una parte importante de las detenciones documentadas por organizaciones de derechos humanos estuvo relacionada con protestas pacíficas provocadas por los prolongados cortes eléctricos, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida.

“El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) informó este miércoles que durante el mes pasado se registraron al menos 356 acciones represivas en el país. De ellas, 54 fueron detenciones y 302 correspondieron a otros abusos, entre los que figuran interrupciones de las comunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.

La modalidad más extendida fue precisamente el sitio de viviendas, con 109 casos. El informe menciona entre las personas vigiladas en julio a Sánchez, Escobar y Acosta, además de los periodistas Henry Constantin, Vladimir Turró, Yunia Figueredo, Ángel Santiesteban y Boris González Arenas.

También fueron cercados los opositores Óscar Elías Biscet, Manuel Cuesta Morúa, Berta Soler, Ángel Moya y María Cristina Labrada, junto con familiares de presos políticos del 11J, líderes religiosos y defensores de derechos humanos. La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey concentraron la mayor cantidad de acciones represivas.

Según la Ocdh, estos operativos buscaron impedir la participación de miembros de la sociedad civil en actividades públicas, conmemoraciones del quinto aniversario del 11J y otros acontecimientos considerados sensibles por las autoridades. La organización, con sede en Madrid, señaló además un aumento de la presencia policial y de tropas especiales en las calles, principalmente en las capitales provinciales.

“El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar”, resumió Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio.