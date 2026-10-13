Septiembre cierra con cuatro muertos y 79 violaciones de derechos en las cárceles cubanas

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alerta de un subregistro de los casos por la opacidad del régimen, que niega el acceso a observadores independientes

La Habana/La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró en septiembre 79 violaciones de derechos a personas encarceladas y cuatro reclusos fallecidos, según su reciente informe sobre ese periodo.

El CDPC –con sede en México– indicó que documentó denuncias de violaciones de derechos en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal de 12 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud.

Las provincias de Camagüey, La Habana y Mayabeque concentraron la mayor parte de los registros, en tanto que los establecimientos penitenciarios más reiterados en denuncias fueron Kilo 8 y Kilo 7 (Camagüey) y Quivicán (Mayabeque), señala el informe.

Entre las denuncias más recurrentes registró la negación de atención médica (27), sobre estado de salud (26), alimentación (19), restricciones a la comunicación (15) y traslados (9).

Entre las denuncias más recurrentes registró la negación de atención médica (27), sobre estado de salud (26), alimentación (19), restricciones a la comunicación (15) y traslados (9)

Sobre los fallecidos, el informe refiere que el preso político Florentino Morono Torres, recluso en la prisión provincial de Las Tunas, murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara, dos días después de sufrir un infarto en su celda y sin recibir atención médica oportuna.

También reporta que el preso común Reinier Ramírez Domínguez falleció en el Hospital Calixto García, de La Habana, 17 días después de recibir una licencia extrapenal, "cuando su estado de salud ya estaba severamente comprometido debido a la deficiente atención médica en prisión".

A ellos suma otros dos encarcelados en la prisión de Mar Verde, en la provincia Santiago de Cuba, cuyo deceso ha sido atribuido a "la falta de alimentación y desnutrición severa".

En esta actualización de la situación de las prisiones cubanas, la ONG, refirió que 72 personas (4 mujeres y 68 hombres) en prisión fueron identificadas como afectadas por algunas de las violaciones documentadas.

Entre ellas, cita al periodista independiente Henry Constantín, encarcelado en Camagüey, y de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Vladimir Castillo Llanes (ambos en Quivicán) y Ediolvis Marín Mora (Kilo 7) como los que acumularon más sucesos de este tipo el pasado septiembre.

La ONG indicó que 23 de las denuncias recogidas hicieron referencia a situaciones que afectaron al conjunto de la población penal de determinados establecimientos.

A ellos suma otros dos encarcelados en la prisión de Mar Verde, en la provincia Santiago de Cuba, cuyo deceso ha sido atribuido a "la falta de alimentación y desnutrición severa"

Asimismo, señaló que las personas detenidas por razones políticas y quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas, como tuberculosis, diabetes, asma y psoriasis, así como quienes viven con VIH, resultaron "las víctimas más frecuentes", según su observación.

El informe también incluye denuncias sobre medidas de represalia como suspensión de visitas y llamadas telefónicas, el confinamiento en celdas de castigo y golpìzas aplicadas a los presos que protestan por las condiciones de reclusión.

El CDPC destacó que la información relacionada en su informe representa "un subregistro de los eventos y víctimas reales".

Además explicó que resulta imposible disponer de una documentación completa debido a "la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios".