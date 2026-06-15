Suspende sus actividades la plataforma española EnvíosCuba, vinculada a Gaesa

EnvíosCuba se promocionaba como una plataforma con más de 10.000 artículos y presencia en todos los municipios del país.

A diferencia de Katapulk, Supermarket23, Cubamax o Cuballama, que siguen funcionando, ese portal trabajaba directamente con las tiendas de Cimex

Madrid/“Por razones ajenas a nuestra voluntad, no podemos continuar prestando nuestros servicios”. Con ese escueto mensaje, EnvíosCuba anunció este domingo el cierre de una de las principales plataformas utilizadas por los emigrados para comprar alimentos, electrodomésticos y artículos de aseo destinados a sus familiares en la Isla.

La empresa no aclaró si la suspensión será temporal o definitiva ni explicó las causas de la decisión. EnvíosCuba se promocionaba como una plataforma con más de 10.000 artículos y presencia en todos los municipios del país.

Sin embargo, bajo su paraguas operaban tiendas y portales como La Puntilla, Plaza de Carlos III, Puerto Envío, ElectroEnvío, Mercado y Almacén-On, vinculados a las redes comerciales estatales de Cimex y Tiendas Caribe, ambas bajo el control del conglomerado militar Gaesa.

Ambas sociedades compartían el mismo domicilio en Palma de Mallorca y la política de privacidad de Almacén-On remitía incluso al correo contacto@nactws.com

La documentación legal de Almacén-On revela, además, que la plataforma utilizaba varias sociedades españolas conectadas entre sí. Mientras EnvíosCuba era gestionada por Nactws, S.L.U., Almacén-On identificaba como responsable a Lorengrave, S.L.U.

Ambas sociedades compartían el mismo domicilio en Palma de Mallorca y la política de privacidad de Almacén-On remitía incluso al correo contacto@nactws.com para gestionar determinados trámites y reclamaciones de los clientes. Las coincidencias apuntan a una estructura empresarial coordinada y no a un conjunto de tiendas independientes alojadas casualmente en una misma plataforma.

Formalmente, EnvíosCuba era gestionada por Nactws, una sociedad española administrada por Sonia Álvarez Pérez. Diario de Cuba, a partir de información mercantil, atribuye a Álvarez Pérez la totalidad del capital de la compañía.

Investigaciones publicadas por CubaNet en 2023 relacionaron a Álvarez Pérez con su esposo, Vladimir Graverán Becerra, y con la hija de ambos, Anabel Graverán Álvarez. Los tres aparecen vinculados a una red de sociedades creadas en Canadá y España para prestar servicios tecnológicos, de remesas y comercio electrónico a Gaesa.

“Aquello parecía la Policía. Pedían más datos que el G2”, cuenta a este diario

El negocio de Nactws creció de manera vertiginosa durante sus primeros años. La sociedad pasó de facturar unos 264.000 euros en 2019 a 2,2 millones en 2020 y 4,9 millones en 2021, aunque la tendencia se revirtió después de la pandemia. Los últimos datos disponibles sitúan sus ventas en cerca de 1,2 millones de euros en 2024.

Un cliente que utilizó anteriormente el servicio recuerda que el proceso de compra exigía una gran cantidad de información sobre quién pagaba y sobre el destinatario en Cuba. “Aquello parecía la Policía. Pedían más datos que el G2”, cuenta a este diario.

Además de la dirección y el teléfono, la plataforma solicitaba información de identidad y otros datos destinados, según la empresa, a comprobar la operación y efectuar la entrega. Su política de privacidad contemplaba la posibilidad de compartirlos con entidades financieras, pasarelas de pago y empresas encargadas del transporte y la distribución.

Las condiciones de garantía del portal remitían también a los talleres de la cadena de Tiendas Caribe, otra de las grandes redes minoristas estatales. La compañía no ha explicado cómo gestionará ahora los pedidos o reembolsos pendientes.

El cierre deja en evidencia la fuerte dependencia de EnvíosCuba del sistema comercial y financiero del régimen. La plataforma actuaba como vitrina internacional de las tiendas estatales y convertía parte de la ayuda familiar enviada desde el exterior en compras dentro del circuito controlado por el Estado.

En lugar de recibir directamente el dinero, los familiares obtenían mercancías compradas en euros o dólares desde el extranjero

En lugar de recibir directamente el dinero, los familiares obtenían mercancías compradas en euros o dólares desde el extranjero. De esta manera, el Estado captaba las divisas fuera del país y entregaba dentro de Cuba productos generalmente vendidos a precios muy elevados.

La desaparición de EnvíosCuba contrasta, por ahora, con la continuidad de otros portales como Katapulk, Supermarket23, Cubamax y Cuballama. Sus páginas permanecían activas este domingo y seguían ofreciendo envíos o ventas para destinatarios en la Isla.

La diferencia puede encontrarse en la estructura de sus operaciones. Algunas de esas empresas cobran y conservan el dinero fuera de Cuba, importan mediante compañías privadas o cuentan con inventarios y distribuidores propios. EnvíosCuba, en cambio, estaba directamente conectada con establecimientos de Cimex y Tiendas Caribe y con la infraestructura de pagos de las redes estatales.