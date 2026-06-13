Vanguard suspende el envío a Cuba de 250.000 barriles de combustible desde EE UU

Camión cisterna de Cupet, empresa estatal a la que Vanguard tenía previsto arrendar capacidad de almacenamiento, en La Habana.

La compañía de Florida alegó las "restricciones operativas" creadas por la decisión de Washington de sancionar a Cupet

Madrid/La decisión del Gobierno de EE UU de sancionar a la compañía estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) ha obligado a la empresa Vanguard Energy a suspender el envío de 250.000 barriles que había anunciado esta misma semana.

“Las recientes acciones gubernamentales estadounidenses que afectan a las entidades estatales cubanas han creado restricciones operativas fuera del control de Vanguard que ahora impactan en la capacidad de estructurar cualquier futura entrega de combustible en camiones cisterna”, declaró el presidente de Vanguard, Matthew Klann, en un comunicado difundido este viernes.

La compañía con sede en Florida había anunciado el martes su intención de alquilar tanques de almacenamiento en Cuba a “una entidad vinculada al Gobierno” (Cupet) para la distribución de combustible a grupos humanitarios, embajadas y clientes privados.

Desde finales de enero, cuando Washington autorizó la venta de diésel y gasolina al sector privado cubano mientras prohibía la llegada de tanqueros a la Isla, Vanguard ha desarrollado la comercialización de isotanques (cisternas) de poco más de 20.000 litros destinados a las empresas no estatales. La carga que la compañía pretendía enviar a Cuba en un buque equivale a más de 1.800 isotanques.

"Las recientes acciones gubernamentales estadounidenses que afectan a las entidades estatales cubanas han creado restricciones operativas fuera del control de Vanguard"

El anuncio del acuerdo con una empresa de EE UU para entregar la mayor carga de combustible desde 1960 suscitó numerosas reacciones adversas, sobre todo porque ya existían pruebas del desvío hacia el Estado cubano del contenido de los isotanques, como lo documentó 14ymedio con fotos y videos tomados en gasolineras de Cupet.

Vanguard aseguró en el comunicado que no ha realizado ningún intercambio comercial con Cuba no autorizado por el Gobierno de EE UU, ni ha violado las sanciones de Washington, el control de exportaciones o las regulaciones comerciales.

La compañía comunicó también que el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, devolvió a Vanguard el permiso local para operar que le habían revocado temporalmente tras las sanciones a Cupet.

Fernández, había retirado la licencia fiscal a Vanguard tras los reportes del Miami Herald y Bloomberg, que el martes informaron que la compañía estaba en negociaciones "avanzadas" para enviar 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel a Cuba "cada mes o 40 días", lo que permitiría cubrir 11 días de demanda.

“El Condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana”, declaró Fernández en su aviso.

“El Condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana”

El pasado miércoles, un vocero del Departamento de Estado declaró que "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EE UU para esta transacción". Un día después, Cupet fue incluida en la lista restringida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro.

El presidente de Vanguard había declarado a la prensa al anunciar el envío previsto: “Este sería el primer proceso de este tipo en Cuba, para demostrar a ambas partes que la privatización del mercado de combustibles es la forma correcta de gestionar este negocio”.

Según el comunicado citado por el Miami Herald, el acuerdo había sido fruto de meses de conversaciones entre Vanguard, las autoridades cubanas y funcionarios estadounidenses.

Cuba continúa viviendo la peor crisis energética desde 1959, a medida que la Administración de Trump aumenta la presión sobre el régimen comunista.