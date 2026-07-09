Suspiros por los viejos pesos cubanos, parecidos a los dólares

“¡Son igualitos que los 'fulas'!”, decía uno de los presentes, aludiendo al parecido de aquel viejo papel con los dólares estadounidenses.

El Museo Numismático expone en la calle monedas y billetes de coleccionistas privados

La Habana/Una multitud se congregaba este jueves a las puertas de Obispo 305, en La Habana Vieja, sede del Museo Numismático de Cuba. Alrededor de varios expositores, las cabezas intentaban abrirse paso para contemplar la exhibición de billetes y monedas que ha organizado la institución, dependiente del Banco Nacional de Cuba, en plena calle.

Los artículos no son propiedad del Estado, sino de coleccionistas privados, que los han prestado para esta ocasión, informó a este diario un empleado.

El expositor que más gente atraía era el que contenía la numismática de la época de la República. / 14ymedio

Monedas gigantes exóticas y billetes nacionales de todas las épocas concitaron la atención de los transeúntes, ávidos por cualquier novedad en unas calles cada vez más vacías.

Pero el expositor que más gente atraía era el que contenía la numismática de la época de la República. “¡Son igualitos que los fulas!”, decía uno de los presentes, aludiendo al parecido de aquel viejo papel con los dólares estadounidenses. “Yo todavía viví cuando un peso de estos valía lo mismo que un dólar”, contaba una anciana. “Se podía hasta pagar indistintamente con una o con otra”.

Billetes cubanos posteriores al triunfo de la Revolución. / 14ymedio

Los suspiros se sucedieron entonces, dejando en evidencia la desesperación por la devaluación de la moneda nacional. Hoy se paga por dólar en el mercado ilegal de divisas 675 pesos, y el salario mínimo da para comprar un cartón de huevos.

Mirando los billetes de antes de 1959, alguno comentaba: “Esto es de cuando los bancos sí tenían billetes”. A lo que otro respondía: “¡Sobre todo de cuando valían!”.