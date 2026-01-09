Dos trabajadores heridos en el incendio de un tren en Sancti Spíritus

El incendio se originó durante la cocción de alimentos y quedó registrado en un video difundido en redes sociales

La Habana/Un incendio ocurrido este jueves dentro de un vagón de tren en Cabaiguán, Sancti Spíritus, dejó dos trabajadores ferroviarios lesionados, según confirmó el periódico oficialista Escambray.

El suceso tuvo lugar poco después de las 4:30 de la tarde en el coche-conductora de una locomotora detenida en la “línea vieja” de Cabaiguán. El tren se encontraba estacionado en ese lugar a la espera de descargar contenedores con combustible en la refinería local.

Antes de la confirmación oficial, un video del incidente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el vagón envuelto en llamas y a un agente de la policía increpando a la persona que graba la escena. “Váyase de aquí todo el mundo y apague el teléfono ese, porque le voy a ocupar el teléfono a todo el mundo”, sentencia amenazante frente a cámara.

Según la página La Tijera, el incendio se originó tras la explosión de un fogón de aire que la tripulación utilizaba para cocinar.

A causa del siniestro resultaron lesionados el auxiliar de maquinista Flor Leonardo Santiesteban y el maquinista Nelson Mejía Conde. Ambos sufrieron heridas durante la explosión y en las maniobras realizadas para desacoplar la locomotora y evitar la propagación del fuego hacia los vagones cisterna. Los dos trabajadores fueron trasladados a un centro de salud cercano, donde recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

El incendio provocó además la pérdida total de los efectos personales de la tripulación y daños severos en el coche-conductora. Las llamas fueron finalmente controladas por el cuerpo de bomberos, con el apoyo de vecinos de la zona que acudieron de inmediato al lugar.

Las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información muestran una disminución sostenida tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga en el país. En el caso del ferrocarril, durante el primer semestre del año el volumen de mercancías transportadas se redujo en casi un 25% en comparación con igual período anterior, con una caída superior a las 700.000 toneladas. Esta reducción ha afectado el traslado de productos clave, entre ellos combustible y materiales de construcción.

El incendio se produce en un contexto marcado por el deterioro del sistema ferroviario cubano. A pesar de contar con una red de más de 8.000 kilómetros de vías y ser el primer país de Hispanoamérica en tener trenes, el funcionamiento del ferrocarril se ha visto limitado por la escasez de recursos, la falta de combustible y las averías frecuentes, factores que han incidido en la disminución de su capacidad operativa.