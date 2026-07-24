Los trabajadores de una sala de conciertos de Santiago de Cuba llevan más de dos meses sin salario

La directora dice que viven una “angustiante situación para quienes esperan un salario por modesto que sea”

La Habana/Suman más de dos meses y los trabajadores de la Sala de Conciertos Dolores en Santiago de Cuba no han recibido los pagos correspondientes a los meses de mayo y junio. “Semana tras semana hemos recibido excusas”, denunció en Facebook la directora Yorisel Andino.

La poeta e investigadora detalló en la publicación de las 5:32 de la mañana de este jueves que desde las fechas de tramitación de los reportes de los meses mencionados, “semana tras semana hemos recibido excusas”, entre las que están: “se les va a pagar tal mes en efectivo” y “se les van a poner ambos meses en tarjeta”.

Ninguna ha dado cumplimiento a lo ofrecido y tampoco ofrece una “solución a lo que sí es un problema en las casas de cada uno de los afectados”, explicó. Lamentó que las semanas “siguen su curso con los bolsillos vacíos” de los trabajadores.

“Estamos en esta más que penosa y angustiante situación para quienes esperan un salario por modesto que sea para el sustento propio y el de su familia”, expuso la también ensayista.

En el último acercamiento con el director provincial de Cultura, en el que también estuvieron presentes representantes de la dirección del Centro de la Música y varios directivos, se les expuso los argumentos de los impagos y se les dijo que “la solución está en proceso”, de acuerdo a una segunda publicación en sus redes sociales a las 2:27 de la tarde.

“Estamos en esta más que penosa y angustiante situación para quienes esperan un salario por modesto que sea para el sustento propio y el de su familia”, expuso

Andino afirmó que la publicación la hizo de acuerdo con sus principios. “No me encuentro en ninguna situación bajo presión o exigencias de ninguna índole porque tengo claro que nací sin sillas”.

La directiva lamentó en su primer mensaje que con la división de la Empresa de la Música y la reemergencia del Centro de la Música, la Sala quedó entre las instituciones subvencionadas del segundo con dependencia económica a la Unidad Presupuestada de Apoyo a la Actividad Cultural (Upac). “De ahí que el tratamiento salarial que corresponde cayó en un limbo”, señaló.

Según contó, hasta hace poco los “trabajadores del propio Centro y unidades musicales también estuvieron en situación similar”. Sin embargo, no profundizó en el caso por “desconocer los pormenores de ese particular”.

En febrero pasado, Yunior García Aguilera en su columna Cuba y la noche evidenció a la cultura como una de las primeras víctimas del colapso de Cuba. “Las giras nacionales son casi imposibles desde hace años por falta de transporte, combustible y dietas”, precisa. La situación es aún más caótica. “Muchos músicos ya no sobreviven ni tocando en hoteles –haciendo “sopa”– porque el turismo también viene en picada desde mucho antes de que el 2026 sacudiera todo el tablero regional”.

Bajo este contexto, la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026 tuvo que ser reprogramada para agosto. El Instituto Cubano del Libro argumentó que el evento inicialmente calendarizado para febrero debió ser postergado por “la situación extraordinaria que vive el país”.

La cita del libro, el mayor evento literario y editorial de Cuba, reúne cada año a escritores, editores y lectores nacionales y extranjeros, y en esta ocasión tendrá como país invitado a Rusia.