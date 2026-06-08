Un tren y dos plantas eléctricas se quedan paralizados por robos de combustible

Madrid/El fin de semana ha sido rico en denuncias de robo de combustible, un bien más preciado que ningún otro en la Cuba de hoy. Uno de los casos más recientes ha llevado a la prensa oficial a dar explicaciones, aunque tras ellas la sensación ha sido de más confusión que otra cosa. Lo aborda el diario provincial de Sancti Spíritus, Escambray, este lunes, tras conocerse por redes sociales la detención de un camión cisterna que llevaba 6.000 litros de fueloil en Majagua, en el municipio de Yaguajay.

El vehículo, destinado al tratamiento de aguas residuales, pertenecía a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villa Clara, lo que generó un enorme malestar por cuanto se trataba de un presunto caso de desvío de recursos, corrupción y falta de control. “Hay tres personas implicadas y una entidad estatal”, aclara el teniente coronel Duvier Cabrales Pérez, jefe del Ministerio del Interior en Yaguajay, que desvincula al Estado del suceso.

Los dos choferes, afirma, “no pertenecen a la entidad, o sea, estaban empleando un medio de transporte estatal en manos de particulares”. De acuerdo con sus explicaciones, el acusado principal mostró documentación que avala su labor como trabajador por cuenta propia dedicado a la fundición, confección y elaboración de persianas, puertas y otro tipo de implementos de aluminio.

“Supuestamente, este combustible lo había adquirido para emplearlo en ese tipo de actividad”

“Supuestamente, este combustible lo había adquirido para emplearlo en ese tipo de actividad”, indica. El hecho, sin embargo, podría suponer un delito de receptación, en coordinación con la provincia de Ciego de Ávila –de donde era el vehículo y se desarrolla parte de la investigación, pero también podría suponer malversación o, incluso, robo con fuerza. “En estos momentos se trabaja en esas dos direcciones, a partir de que es, específicamente, de un pozo de petróleo, que no es un combustible que comúnmente se traslada”, añade el oficial.

Según esta versión, el fueloil venía del “primer proceso de refinamiento de los pozos de petróleo de la Faja, Pina, en Ciego de Ávila”, dice Cabrales. Sin embargo, si se trataba ya, como el oficial sostiene, de crudo refinado, solo pudo haberse sustraído de la refinería espirituana de Sergio Soto, en Cabaiguán, y no directamente de los pozos. A falta de más aclaraciones, prometidas para más adelante, el teniente coronel alegó: “Eso salió del sector estatal, donde quedan en evidencia las fisuras en el control interno, la protección a los recursos, el control de los mismos y su destino final. Detrás de eso, evidentemente está la mano de una cadena de incumplimientos que derivó en un suceso de esta magnitud”.

El hecho coincide con el sorprendente paro del tren de Manzanillo-Bayamo-La Habana, que estuvo detenido durante 13 horas en Guamo (Río Cauto, en Granma) por un robo de combustible que le impedía seguir circulando. La denuncia la realizó precisamente la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Yudelkis Ortiz Barceló. “Desde la madrugada quedó varado allí dicho tren, al parecer porque un hecho delictivo que se investiga asociado con el combustible impidió su normal viaje”, escribió.

El convoy había salido de Bayamo a las 11:20 de la noche del jueves y, tras una breve parada en Guamo a la 1:20 am del viernes, no pudo volver a arrancar, dejando en medio de la noche a cientos de pasajeros, incluidos 200 niños y 80 mayores.

Gueron los vecinos de Guamo quienes se dedicaron a asistir a los pasajeros con comida, admitió la propia funcionaria

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, donde se esperaba a cambiar la tripulación y reaprovisionar de combustible la máquina, pero fueron los vecinos de Guamo quienes se dedicaron a asistir a los pasajeros con comida, admitió la propia funcionaria. “Consiguieron leche, agua y yogurt para los niños, prepararon caldosas, frituras y pizzas, y acompañaron a los pasajeros ante cada necesidad”, contó Ortiz Barceló, mientras las imágenes del repostaje del tren daban la vuelta al mundo en redes sociales.

A partir de esos hechos, LMS Reporta, una página cubana dedicada al “activismo digital” ha asegurado que un ciudadano de Manzanillo se comunicó con ellos para denunciar la existencia de una red de corrupción que roba sistemáticamente el combustible que debería ir a parar a grupos electrógenos que supuestamente funcionan para la provincia aportando 20 MW. “Roban cientos de litros cada vez que entran en funcionamiento”, sostiene el denunciante, que afirma que el fuel se desvía al mercado negro para abastecer a camiones de privados.

Según esta fuente, la red está formada por jefes de custodios y operadores de baterías de grupos electrógenos que alteran el consumo y falsifican los gastos para ocultar el robo.

En la vecina Guantánamo se ha denunciado una red del mismo tipo, esta vez de manera oficial. Siete personas fueron detenidas la pasada semana por el robo habitual de 300 litros de diésel en un emplazamiento de generación eléctrica de 110 kilovoltios en el municipio de Guantánamo.

Los implicados aprovechaban los turnos de la noche para sustraer el combustible y rellenaban los motores con agua para esconder el faltante, con tal resultado que contaminaron unos 900 litros que ahora están inutilizables. Junto con este desvío de recursos, se investigaba una “cadena de comercialización ilegal del combustible, donde en una sola operación los involucrados habrían obtenido más de 50.000 pesos”.

La cadena de hechos delictivos denunciada en tan solo una semana pone de manifiesto que ninguna de las advertencias de las autoridades, que llevan más de un año subrayando que se considera sabotaje el robo de recursos energéticos, es capaz de frenar este tipo de delitos en un contexto de absoluto desabastecimiento como el actual.