Tres meses después de cerrar su embajada en Cuba, Kenia atribuye esta decisión a las sanciones de EE UU

La embajadora Karisa Mwenda (d.), quien previamente estuvo destinada en la Isla, en el momento de ser recibida en Kingston el pasado julio.

Un alto cargo del Gobierno keniano afirmó que la presión de Washington había provocado “dificultades administrativas y operativas” en la misión diplomática

Madrid/Kenia ha vinculado por primera vez el cierre de su embajada en La Habana y el traslado de sus operaciones diplomáticas a Jamaica con las “dificultades administrativas y operativas” derivadas de las sanciones de EE UU contra el Gobierno de la Isla. Así lo explicó el secretario permanente de Exteriores keniano, Korir Sing’oei, según informó el diario local The Star.

Sing’oei declaró que los efectos de las sanciones habían complicado el trabajo de la misión en Cuba. Durante un encuentro bilateral con el ministro principal de Exteriores de Barbados, Christopher Sinckler, el funcionario keniano aseguró que la decisión respondía a “la necesidad de proporcionar un alivio operativo temporal al personal de su embajada en La Habana”. La reunión se celebró al margen de la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, en St John’s, Antigua y Barbuda.

La explicación contrasta con la versión inicial de Nairobi. Cuando Kenia inauguró en julio su primera Alta Comisión residente en Kingston, la Cancillería presentó el paso como una forma de ampliar su presencia en el Caribe y fortalecer los vínculos con la región. El Ministerio de Exteriores habló entonces de una “transición fluida” de sus operaciones desde La Habana. Las palabras de Sing’oei arrojan nueva luz sobre esa decisión.

El ministerio keniano no precisó a qué dificultades se enfrentaron sus diplomáticos en Cuba, pero las sanciones de Washington han contribuido a crear complicaciones en las operaciones financieras, en particular en lo relativo a la banca internacional y al acceso a bienes y servicios.

El funcionario keniano aseguró que la decisión respondía a “la necesidad de proporcionar un alivio operativo temporal al personal de su embajada en La Habana”

Kenia ha condenado de forma reiterada la política de presión de EE UU sobre Cuba. El pasado 27 de octubre, su representante permanente adjunto ante la ONU, el embajador Yabesh Monari, afirmó durante el debate de la Asamblea General que “el embargo y las sanciones unilaterales infligen un sufrimiento indiscriminado a la población civil”. Al día siguiente, Kenia votó a favor de la resolución cubana que pedía poner fin al embargo.

La Embajada de Kenia en La Habana fue inaugurada en 2016 por el entonces presidente Uhuru Kenyatta y fue la primera misión diplomática del país africano en el Caribe. Su cierre, anunciado el pasado agosto, puso fin a diez años de representación permanente en Cuba. La embajadora Karisa Mwenda, que estaba destinada en la Isla, pasó a ser la primera representante residente de Kenia en Jamaica, además de estar acreditada en Cuba con estatus concurrente, mientras que La Habana conservará su embajada en Nairobi.

Cuba y la nación africana han sostenido relaciones cercanas desde hace décadas, sobre todo en cooperación sanitaria, ya que médicos cubanos han trabajado en centros de salud de Kenia al tiempo que profesionales kenianos se han formado en la Isla. Pero ese vínculo atravesó un episodio conflictivo hace unos años.

La embajadora Karisa Mwenda, que estaba destinada en la Isla, pasó a ser la primera representante residente de Kenia en Jamaica

El cirujano Landy Rodríguez Hernández, de Villa Clara, y el especialista en Medicina General Integral Assel Herrera Correa, de Las Tunas, fueron secuestrados el 12 de abril de 2019 en Mandera, en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia, y trasladados después a territorio somalí.

Ambos formaban parte de un contingente de un centenar de médicos cubanos llegados en 2018 mediante un acuerdo bilateral. Las autoridades de los dos países atribuyeron el secuestro al grupo yihadista Al Shabab. En febrero de 2024, la organización afirmó que los cubanos habían muerto en un bombardeo estadounidense en Somalia, algo que La Habana nunca logró confirmar.

Pese a ello, no hubo ruptura entre La Habana y Nairobi. En 2022, ambos gobiernos acordaron renovar la cooperación sanitaria y, en septiembre de 2023, el presidente kenianao William Ruto se reunió con Miguel Díaz-Canel en Nueva York y destacó los beneficios de la ayuda cubana para el desarrollo de su país. Ese mismo año Nairobi decidió no renovar el acuerdo para contratar médicos cubanos, pero la colaboración sanitaria continuó. En junio de 2025, el Ministerio de Salud keniano informó de que ambos Gobiernos estudiaban ampliarla a la investigación, la biotecnología y la producción farmacéutica.