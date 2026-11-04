Un tribunal de Ciego de Ávila condena a cadena perpetua al autor de un doble crimen

El agresor era la ex pareja de la mujer, un hombre que ya había cumplido una condena por asesinato y que se encontraba prófugo cuando se conocieron los hechos.

Adrián Cruz Díaz asesinó en agosto de 2025 en Florencia a su ex pareja Marialina García Borroto y a Abel Morales Castro

Madrid/El Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila anunció este martes en su página de Facebook una condena a cadena perpetua por un asesinato cometido en el municipio de Florencia, sin identificar al acusado ni a las víctimas. La sentencia corresponde a la causa 84 de 2026, juzgada por la Sala Primera de lo Penal.

Sin embargo, una cuenta oficialista de Facebook da todos los detalles sobre las identidades de las víctimas y del autor del doble crimen, que el autor, Luis Alberto Medina Vega, califica de "pasional", pese a tratarse de un feminicidio. El condenado es Adrián Cruz Díaz, quien asesinó en 2025, en el municipio de Florencia, a su exesposa, Marialina García Borroto, y a la pareja de esta, Abel Morales Castro.

Según el comunicado judicial, el acusado fue sancionado a “privación perpetua de libertad” tras un juicio “oral y público”.

La emisora oficialista Radio Surco, de Ciego de Ávila, reprodujo la información del tribunal sin añadir detalles sobre el crimen. El medio aseguró que durante el proceso quedaron acreditados los hechos y la responsabilidad penal del acusado.

La pareja fue atacada con arma blanca en su vivienda de Florencia en agosto de 2025. El agresor era la ex pareja de la mujer, un hombre que ya había cumplido una condena por asesinato y que se encontraba prófugo

La pareja fue atacada con arma blanca en su vivienda de Florencia en agosto de 2025. El agresor era la ex pareja de la mujer, un hombre que ya había cumplido una condena por asesinato y que se encontraba prófugo cuando se conocieron los hechos.

Según las versiones difundidas entonces en las redes sociales, el atacante persiguió a Marialina cuando intentaba escapar y acabó con su vida. Después regresó a la vivienda y agredió a Abel, que también murió. Los testimonios apuntaban a un crimen premeditado, sin que posteriormente trascendieran detalles sobre su captura.

El atacante persiguió a Marialina cuando intentaba escapar y acabó con su vida. Después regresó a la vivienda y agredió a Abel, que también murió

Algunos comentarios publicados en la página de Facebook del tribunal avileño opinan sobre a sentencia. “¿Dos asesinatos con alevosía y le dictan cadena perpetua?”, cuestiona Ricardo Ríos, mientras Ana María Escobar Lesliebre reclama la pena de muerte.

“Al fin se hizo justicia, aunque eso no nos devuelve a Bely”, escribió Yeny Gomez, en alusión al apodo de una de las víctimas. María Antonia Barceló lamentó que los hijos de la fallecida “no tendrán a su madre para abrazarlos y guiarlos en la vida”, mientras Bárbara Yamilet Hernández criticó que el condenado pueda recibir visitas y otros beneficios penitenciarios cuando a ella “solo le llevarán flores y derramarán lágrimas”.

La preocupación por la inseguridad se nota en algunos mensajes. “En los tres últimos meses en Ciego de Ávila se puede hacer una película de terror”, lamenta Yordan Roque Alvarez. Jesús López Días asegura que en el municipio de Pina los vecinos ya no pueden dejar abiertas las puertas de sus viviendas cuando cae la noche, por temor a la delincuencia.

La condena se conoce pocos días después de que el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba impusiera cadena perpetua a Guillermo Sánchez Gutiérrez por asesinar a un policía en Palma Soriano, en julio de 2025. El hombre apuñaló al agente y lo persiguió hasta una vivienda, donde volvió a atacarlo y lo mató. En aquel caso, las autoridades identificaron al condenado y detallaron las circunstancias del crimen, aunque omitieron el nombre de la víctima.