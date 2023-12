Un tribunal revoca la libertad para el profesor cubano Pedro Albert y lo devuelve a prisión por el 11J

El activista Pedro Albert Sánchez ha sido devuelto a la prisión luego de que el Tribunal de Ejecución de La Habana revocó su sanción de libertad limitada que le permitía cumplir, fuera de un centro penitenciario, su condena de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J).

"Nos mandó a buscar a mí y a su hijo porque no quería hablar con nadie si no estábamos nosotros presentes", cuenta en sus redes sociales su esposa Ana Elvis Amaya que visitó al disidente, de 66 años, este viernes en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en la capital. "Me encontré con una persona muy deteriorada, muy débil. Él llegó allí el 13 de diciembre, se declaró en huelga de hambre y al otro día le leyeron la nueva decisión del Tribunal".

Albert Sánchez, paciente de cáncer de próstata, fue detenido el pasado 22 de noviembre en La Habana cuando trataba de entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), quien estaba en ese momento de visita en Cuba. Tras su arresto fue trasladado al Centro de Detención conocido como el Vivac de Calabazar.

En el momento de su arresto, el activista estaba bajo un régimen de limitación de libertad, condenado por los delitos de "desórdenes públicos y desacato", que es una de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad reconocidas en el Código Penal cubano. Con anterioridad, había pasado un año y dos meses en un centro penitenciario pero, tras una huelga de hambre y con el deterioro de su salud, las autoridades lo excarcelaron.

"Ahora le dicen que ese tiempo que cumplió en la prisión no se lo cuentan, que tiene que empezar desde cero y pasar cinco años"

"Ahora le dicen que ese tiempo que cumplió en la prisión no se lo cuentan, que tiene que empezar desde cero y pasar cinco años en la cárcel", explica Amaya en una publicación en su cuenta de Facebook. "Cuando le leyeron el dictamen del Tribunal, incluyeron un párrafo en el que decía que él se reunía con gente de mala conducta social, lo cual es mentira", asegura.

La mujer pone como ejemplo, entre los más recientes contactos que tuvo el activista, a Alina Bárbara López Hernández "que es una profesora, una historiadora reconocida internacionalmente". También menciona al médico y activista Fernando Vázquez, además de a Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político, también del 11J, Walnier Luis Aguilar Bravo.

El pasado 17 de octubre, Albert Sánchez tuvo que presentarse ante el Juez de Ejecución y declaró que "no podía acatar, no podía obedecer ninguna de las condiciones" que dicta el Tribunal para mantener su libertad limitada dado que no consideraba a esa institución como parte de la "justicia".

Los encontronazos del activista con el régimen cubano tienen larga data. En octubre de 2022, tras salir de la prisión de Valle Grande describió parte de su periplo como opositor: "Desde 2007 estoy preocupado por el círculo cerrado, análogo a un círculo vicioso, donde la economía decrece, las inconformidades y las protestas crecen, crece la represión. Al crecer la represión, tiene que crecer la infraestructura logística para implementarla y para justificarla. Eso implica que tiene que alimentarse de esa economía... y se repite el ciclo".

