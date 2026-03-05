Trump dice que Cuba está “desesperada” por negociar y que su caída sería “la guinda del pastel”

Trump añadió que “solo es cuestión de tiempo” que su Administración centre su atención en Cuba.

Díaz-Canel firma el libro de condolencias por la muerte de Jameneí y manifiesta su “profundo dolor”

Washington/“No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada”, afirmó Trump durante su intervención en un evento celebrado en la Casa Blanca para homenajear al equipo de fútbol Inter Miami CF por su título de liga en 2025, club en el que juega el argentino Lionel Messi.

El mandatario republicano añadió que “solo es cuestión de tiempo” que su Administración centre su atención en Cuba, insinuando que otras prioridades en política exterior –en particular la reciente campaña militar contra Irán– han desplazado temporalmente el foco de la Casa Blanca.

En paralelo, Trump aseguró en una entrevista con el medio digital Politico que el eventual colapso del Gobierno cubano sería “la guinda del pastel” dentro de la estrategia de Washington hacia el país caribeño.

Cuando el periodista le preguntó si su Administración está desempeñando algún papel en la posible caída del Ejecutivo encabezado por Miguel Díaz-Canel, el presidente respondió: “¿Usted qué cree? Durante 50 años eso ha sido la guinda del pastel”.

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”

Trump afirmó además que Estados Unidos mantiene comunicaciones con La Habana. “Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo durante la entrevista.

El presidente también sugirió que la situación económica en la Isla se ha deteriorado en parte por decisiones de su propio Gobierno. “Bueno, es gracias a mi intervención, que está habiendo una intervención”, afirmó, en referencia al impacto que han tenido en Cuba los recientes cambios geopolíticos en la región.

Uno de esos cambios fue la caída de Nicolás Maduro en Venezuela tras el operativo ordenado por Washington el pasado 3 de enero. Según Trump, la nueva presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, está “haciendo un trabajo fantástico” al frente del proceso de transición.

La salida de Maduro ha tenido consecuencias directas para Cuba. Caracas fue durante años uno de los principales proveedores de petróleo de la Isla, un suministro crucial para el transporte, la generación eléctrica y buena parte de la actividad económica. Con el cambio de poder en Venezuela, ese flujo energético ha quedado interrumpido.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan además en medio de reportes de prensa que apuntan a contactos discretos entre representantes de ambos países.

En las últimas semanas, medios como Axios y The Miami Herald han publicado informaciones exclusivas sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex mandatario cubano Raúl Castro.

Según esos reportes, se trataría de contactos preliminares más que de negociaciones formales. Las conversaciones habrían girado en torno a posibles reformas económicas graduales en la Isla y a una eventual retirada escalonada de sanciones por parte de Washington.

Mientras Trump habla de posibles acuerdos con La Habana, el Gobierno cubano ha reforzado públicamente su alianza política con algunos de los principales adversarios internacionales de Estados Unidos.

Este jueves, Díaz-Canel acudió a la embajada de Irán en La Habana para firmar el libro de condolencias abierto tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, fallecido durante los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra ese país.

“Sentimos profundo dolor y pesar al conocer del asesinato del Líder Supremo de la nación iraní (…) como consecuencia de la vil agresión de EE UU e Israel, expresión de una flagrante violación de todas las normas del derecho internacional y la dignidad humana”, escribió el mandatario cubano, según informó la Presidencia.

En su mensaje, Díaz-Canel calificó a Jameneí como “el gran estadista y líder del pueblo iraní que contribuyó decisivamente en el desarrollo y consolidación de las relaciones de amistad y cooperación” entre ambos países. “En este momento de profundo dolor”, añadió.

También acudieron a la sede diplomática iraní el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería, Carlos Miguel Pereira.