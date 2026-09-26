Trump enfría la alarma de CBS: cree que se llegará a un acuerdo y no será necesaria una operación militar

La declaración de Trump llega un día después de que CBS News publicara una información sobre supuestos preparativos militares contra la Isla.

La Habana/“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos a los militares”, afirmó este sábado Donald Trump ante periodistas en la Casa Blanca, un día después de que CBS News publicara una información sobre supuestos preparativos de la Reserva del Ejército estadounidense para apoyar al Comando Sur ante una eventual contingencia relacionada con Cuba.

Según el documento interno obtenido por la cadena, la evaluación contemplaba unidades de policía militar, sanidad, ingeniería y logística que podrían estar disponibles en un plazo de entre 90 y 120 días. El texto no menciona expresamente a Cuba ni contiene órdenes de despliegue, pero varios funcionarios estadounidenses dijeron a CBS que forma parte de una planificación vinculada con la Isla.

En un segundo artículo publicado tras la exclusiva, CBS rebajó el alcance de esa información. La cadena citó a Brian Fonseca, experto en defensa de la Universidad Internacional de Florida, quien describió el mensaje del Ejército como un ejercicio de planificación y “no necesariamente una orden de invasión”. Fonseca señaló además que el tipo de personal solicitado puede encajar en una eventual operación de asistencia humanitaria y no exclusivamente en una acción de combate.

Cossío admitió que la solución está “lejos de lo que queremos, pero menos de lo que algunas personas en Estados Unidos podrían esperar”

CBS indicó también que altos funcionarios del Pentágono han examinado distintas opciones relacionadas con Cuba, entre ellas escenarios que implicarían una operación encabezada por el Ejército, aunque las fuentes consultadas insistieron en que no existe una acción inminente.

La Habana, por su parte, mantiene un discurso duro contra Washington, pero también ha dejado abierta la puerta al diálogo. En una entrevista con Bloomberg publicada este viernes, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío acusó a Estados Unidos de aplicar una política de “opresión y asfixia” contra los cubanos, pero aseguró que el Gobierno no quiere esperar a un eventual cambio político en Washington. “Queremos llegar a una solución con Estados Unidos lo antes posible”, refiriéndose a las elecciones de medio término en noviembre. Y admitió: está “lejos de lo que queremos, pero menos de lo que algunas personas en Estados Unidos podrían esperar”.

En una entrevista con CBS sobre la posibilidad de una acción militar contra Cuba, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, evitó confirmar o descartar ese escenario y sostuvo que Trump dispone de “una amplia gama de opciones” para defender los intereses de Estados Unidos. Al mismo tiempo, expresó la disposición de la Administración de Trump a trabajar por un cambio en la Isla.

En una rueda de prensa en Nueva York, el secretario de Estado, Marco Rubio, volvió a señalar que la opción preferida de la Administración es el diálogo y aseguró que Washington podría trabajar incluso con integrantes del Gobierno cubano. “Obviamente, hay algunos individuos en ese régimen con los que nunca podremos trabajar porque tienen las manos manchadas de sangre”, matizó.