Unicef y Corea del Sur donan suplementos prenatales para 30.430 mujeres en Cuba

Unicef utilizó la vía aérea entre Ciudad de Panamá y La Habana para traer a Cuba los medicamentos.

Ante la imposibilidad de enviar por mar los 213.000 frascos financiados por Seúl, la agencia de la ONU recurrió al transporte aéreo

La Habana/Un donativo de 213.000 frascos de suplementos prenatales para Cuba fue adquirido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con fondos aportados por el Gobierno de Corea del Sur, con el fin de asegurar esos insumos esenciales para unas 30.430 mujeres embarazadas y lactantes en la Isla.

Unicef explicó este viernes en las redes sociales que, ante la imposibilidad de realizar el envío marítimo del cargamento de ayuda humanitaria, utilizó la vía aérea entre Ciudad de Panamá y La Habana.

La gestión implicó costos adicionales por el cambio de la vía marítima a la aérea, que Unicef cubrió con sus propios recursos, por lo que la agencia de la ONU aseguró que “salvar vidas no puede esperar”.

Además, indicó que el objetivo es que las cubanas embarazadas dispongan de los frascos prenatales para el tratamiento completo requerido durante la gestación y la etapa de lactancia materna.

La gestión implicó costos adicionales por el cambio de la vía marítima a la aérea, que Unicef cubrió con sus propios recursos, por lo que la agencia de la ONU aseguró que “salvar vidas no puede esperar”

Como antecedente de esta donación, Corea del Sur ya había enviado ayuda humanitaria: el pasado diciembre donó 24.600 toneladas de arroz a Cuba para apoyar a colectivos afectados por el devastador huracán Melissa y otros grupos vulnerables en el país.

La Habana y Seúl anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 2024, en un acto celebrado en Nueva York, y posteriormente instalaron embajadas en sus respectivas capitales.

La donación llega a Cuba en un contexto de profunda crisis económica, con escasez de productos básicos como alimentos y medicinas. Una situación agravada desde que EE UU inició en enero un cerco petrolero contra la Isla, además de imponer sanciones adicionales.