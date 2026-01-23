La Universidad de La Habana reafirma su "tradición antiimperialista", pero busca patrocinadores privados

La Universidad de La Habana lanzó una convocatoria en busca de patrocinios para los Juegos Caribe.

La Habana/La Universidad de La Habana, que hace unos días reafirmó su “tradición antiimperialista” y “orgullo de la Nación y alma mater de insignes cubanos” en su 298 aniversario, busca ahora patrocinios de todo tipo, incluido privados, para los Juegos Caribe 2026, el evento deportivo más importante de la institución.

La UH ofrece a empresas, organizaciones, instituciones culturales y deportivas, nacionales e internacionales “proyectar su marca” en “afiches, redes, transmisiones y stands”. Los aportes pueden ser “monetarios o en especie”, sin precisar en qué serán empleados.

Con el eslogan “Con alma, saber y entrega: construimos juntos los Juegos Caribe 2026”, la institución asegura que las alianzas buscan “fortalecer la autonomía universitaria” de una casa de estudios, que, en palabras de la rectora Miriam Nicado García, “forma a ciudadanos con sentido ético y responsabilidad social y con compromiso cultural y patriótico”.

La convocatoria, que fue publicada por la institución en Instagram, generó reacciones enseguida. Algunos usuarios consideran que la UH ha sido alcanzada por la crisis que atraviesa la Isla. Algunos comentaristas ponen sobre la mesa el hecho de que el Estado destina ya un grueso presupuesto a la institución. Concretamente, según cifras oficiales, 71.983 millones de pesos al ramo de Educación. Una parte se utilizará en asegurar una matrícula de 204.299 estudiantes en 22 universidades, 122 centros universitarios municipales, 24 filiales universitarias y 32 entidades de ciencia, tecnología e innovación.

Otros cuestionan la supuesta autonomía que destacan. La Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano en su artículo establece que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) orienta, regula y controla la publicidad y el patrocinio. La norma es clara, toda publicidad y patrocinio son autorizados y controlados por el régimen.

La idea de los patrocinios hasta el momento ha fracasado en la Isla. En noviembre pasado la estatal Cubadeportes ofreció a empresas estatales y privadas patrocinar a equipos de Serie Nacional del Béisbol a cambio de paquetes que van desde los 13.125.000 pesos (alrededor de 24.300 dólares) hasta los 71.250.000 (148.000 dólares). Sin embargo, hasta la fecha, no hay interesados.

El periodista del medio especializado Pelota Cubana USA Yordano Carmona cuestionó el intento de la empresa estatal de “intenta vender la Serie Nacional como si fuera un producto de alta gama”, un deporte en un país “con inflación desbordada, salarios estancados y una moneda que pierde valor diariamente”.

Por su parte, el director jurídico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Karel Pachot reconoció en el programa Bola Viva en octubre pasado, que ningún empresario se había interesado en poner su marca en los uniformes de los peloteros ni en los estadios.