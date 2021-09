La vacunación contra el covid no es obligatoria en los niños, advierten las autoridades

Las autoridades cubanas aclararon el pasado domingo, por fin, una de las principales dudas de los padres desde que informaron del inicio de la vacunación anti covid para menores de cara al inicio de las clases presenciales, el próximo mes de noviembre ¿Sería obligatorio para sus hijos recibir los fármacos antes de incorporarse a las aulas?.

La respuesta la dio en conferencia de prensa, días después de que comenzara la vacunación, Lissette López González, jefa del grupo nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública de Cuba: "no es obligatoria". Más aún, López González aseguró que no tendrá ningún problema en la escuela "si alguna familia decide no inmunizar" a sus pequeños.

"Es una vacuna segura y que protege, pero no es una vacuna obligatoria", insistió la funcionaria. "Hay preocupación de que si no lo vacunan, no lo dejan entrar en la escuela, pero las aulas cubanas no se van a cerrar para ningún niño, niña o adolescente que está en edad escolar".

Eso sí, dejó claro que es conveniente hacerlo: "Debemos vacunarnos porque tenemos que protegernos".

La especialista hizo énfasis en "los buenos resultados" de la vacuna Soberana 02 durante el ensayo clínico que se realizó en los menores de tres a 18 años y explicó que los "efectos adversos" que se han registrado hasta ahora "han sido leves y localizados", sin dar más detalles.

Además, señaló que, por ahora, sólo se vacunará a los niños y adolescentes entre dos y 18 años que no se hayan contagiado con el covid y "a quienes tienen patologías compensadas". Nada dijo López González de lo atestiguado por este diario: aunque el menor haya tenido covid, si la PCR realizada en el vacunatorio es negativa, sí le inyectan.

Los que deben extremar los cuidados ahora, explicó, son las familias con niños menores de dos años. Por ejemplo, mencionó Fernando Domínguez Dieppa, neonatólogo y pediatra, que no es posible ahora presentar el bebé a los amigos porque si no se toman todos los cuidados podría contagiarse de covid, que es "imprescindible" que el niño "permanezca en su habitación la mayor parte del tiempo" y que los padres deben estar en todo momento con la mascarilla puesta cuando estén con el pequeño.

Las mascarillas también deben llevarlas las madres que estén lactando, recalcó Domínguez.

"A mí lo que me preocupa ahora es que baje la percepción de riesgo en los niños", cuenta a este diario Norberto Suárez, padre de un niño de sexto grado. "Ayer en el noticiero pusieron testimonios algunos pequeños vacunados diciendo que ahora sí ya están protegidos y tengo miedo que esto vaya a crear en ellos la idea de que están libres de riesgo cuando ya está demostrado que no es así".

"Los niños se sentirán súper héroes y esa no es la idea", insistió el padre. "La protección debe seguir de igual manera".

