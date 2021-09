Las autoridades médicas cubanas aprobaron el uso pediátrico de la vacuna Soberana 02

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos de Cuba (Cecmed) aprobó este viernes el uso de emergencia de la vacuna anticovid Soberana 02, elaborada por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), para la población pediátrica entre los 2 y los 18 años de edad.

En comunicado publicado en su página web, la institución asegura que el fármaco "ha demostrado que cumple con los requisitos exigidos en cuanto a calidad, seguridad e inmunogenicidad para este grupo poblacional".

La aprobación, continúa el texto, "está sustentada sobre la base de los resultados de los ensayos clínicos realizados", de los que dice que "fueron superiores en todas las variables inmunológicas respecto a la población adulta de 19 a 80 años y similares comparado con el subgrupo de adultos jóvenes entre 19 y 29 años", sin aportar mayores detalles.

Los ensayos clínicos comenzaron apenas el pasado junio, con 350 niños y jóvenes entre 3 y 18 años, según el propio IFV, luego de comprobar "la seguridad de la inyección inicial del candidato en 25 adolescentes de 12 a 18 años".

Este diario acreditó en esos días en un centro de vacunación los requisitos a los que eran sometidos los menores, llamativamente todos de piel blanca, bien alimentados, vestidos y calzados. Los principales eran que estuvieran "sanos", "dentro de los parámetros de aceptación para el estudio" y fueran acompañados de sus padres.

Abdala, por su parte, se prueba en un ensayo clínico con 44 menores de 3 a 11 años desde el pasado agosto.

Las objeciones de especialistas no son pocas. "La información que se brinda de las vacunas no es una información completa", declaró en entrevista con Univisión un pediatra que tiene muchas dudas acerca de la posible efectividad del antídoto, dado que las autoridades cubanas no han brindado de dónde "viene la data que ellos están usando para poder justificar el vacunar a niños en esas edades".

Ninguna de las vacunas cubanas aprobadas por el Cecmed, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de ningún organismo regulador extranjero. Tampoco existen sobre sus ensayos clínicos en humanos artículos publicados en revistas científicas, otro de los requisitos para ser aprobadas internacionalmente, pues significa que sus resultados han sido revisados por pares de manera independiente.

Sobre la vacunación a menores, incluso con los antídotos aprobados por la OMS, existen división de opiniones. En el Reino Unido, por ejemplo, los científicos del comité que asesora al Gobierno británico sobre la inmunización consideran que no hay suficientes evidencias para vacunar masivamente a niños de entre 12 y 15 años, que es lo que está preparando Londres con el inicio de su curso escolar, y aconsejaron que se vacune solamente a los más vulnerables, como los que sufran dolencias crónicas de corazón, pulmón, riñón e hígado o tengan problemas neurológicos.

Antes de que el Cecmed se pronunciara sobre el uso de Soberana 02 a menores, los medios oficiales ya habían anunciado el comienzo de la vacunación infantil de cara al reinicio de las clases en la Isla.

Este viernes, en un consultorio de Centro Habana, 14ymedio constató el registro de muchos jóvenes, más cercanos a la adolescencia, aunque aún no estaban inyectando a ninguno.

La directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, Ilena Morales, dijo en televisión nacional que la campaña de vacunación pediátrica debe finalizar el 15 de noviembre y será "gradual" e "intensiva", y que forma parte de una estrategia del Gobierno que fija la meta de llegar a noviembre con el 92,6 % de la población inmunizada.

Casi cuatro millones de personas, del total de 11,2 que habitan en la Isla, ya tienen las tres dosis de algunas de las fórmulas contra el covid-19, según las autoridades sanitarias cubanas, algo que, sin embargo, no ha frenado hasta ahora los contagios ni las muertes.

