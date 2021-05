Surgen nuevas críticas sobre la falta de transparencia de Cuba con sus vacunas

La falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el covid-19 se está volviendo un tema recurrente en la comunidad científica internacional. Después de las críticas recibidas por parte de varios expertos, las dudas llegan ahora desde la Asociación Española de Pediatría (AEP), que lamenta el hecho de que los laboratorios de la Isla no hayan compartido la información necesaria para valorar de forma independiente sus productos.

"Sin duda, la comunidad científica habría agradecido mayor diligencia y transparencia para compartir la información referida a los productos que se investigan en Cuba", dice una nota publicada por el comité asesor de vacunas de la AEP dedicada a analizar la información disponible sobre los candidatos Soberana, Mambisa y Abdala.

La nota explica cuáles son los candidatos vacunales cubanos, en qué fase investigativa están, sus características y modo de conservación, todo ello señalando que la única fuente disponible son las autoridades cubanas. También remite a algunos detalles disponibles en revistas especializadas que, en todo caso, no son los estudios aún.

A continuación, indica que en la página web de la Organización Mundial de la Salud hay más de un centenar de productos en investigación clínica para ser certificados como vacunas, de los cuales dos son los productos cubanos, con seis estudios en marcha.

La china Clover, por ejemplo, que, como las cubanas, comenzó su fase 3 en marzo, ya ha facilitado resultados preliminares de la fase 1

Los dos candidatos nacionales que han llegado a la fase 3, Soberana 02 y Abdala, son de los pocos en el mundo en ese grado de avance de los que aún no se ha publicado ningún estudio sobre su eficacia o seguridad en humanos.

La china Clover, por ejemplo, que, como las cubanas, comenzó su fase 3 en marzo, ya ha facilitado, en The Lancet, resultados preliminares de la fase 1.

Cuando comenzaron los ensayos de Soberana 01, anunciados el 13 de agosto 2020 para coincidir con el natalicio de Fidel Castro, las autoridades aseguraron que estos finalizarían en enero de 2021 y sus resultados serían publicados hacia el 15 de febrero, pero esto nunca sucedió. De hecho, tanto Soberana 01 como Mambisa han "desaparecido" de la prensa oficial en los últimos meses.

Acerca de la eficacia de Soberana 02, solo existe un artículo científico sobre un estudio en ratones. De Abdala, por contra, se desconoce todo. El único candidato cubano que cuenta con una publicación sobre su uso en humanos es Soberana Plus. Sin embargo, este fármaco solo se probó en unas pocas decenas de pacientes ya recuperados de covid-19 y no se plantea como un antídoto que prevenga la enfermedad, sino como un refuerzo.

La Asociación Española de Pediatría muestra su preocupación porque, con el aumento de casos en la Isla a partir de la reapertura de fronteras y la multiplicación de la presencia de la variante sudafricana del Sars-Cov-2, las autoridades lo han fiado todo al estudio de intervención, que se ha convertido en una campaña masiva de vacunación en La Habana con un fármaco aún en fase experimental.

"Si alguna de las vacunas cubanas resultara efectiva en el control de la pandemia, merecería estar entre las prioridades de la investigación y desarrollo a nivel global"

"Esta práctica, la de emprender el uso masivo de un producto no aprobado, justificada en la seguridad del producto y en las urgencias de la pandemia, sigue la línea marcada por Rusia, China e India, pero no es compartida por las estrategias vacunales en EE UU, Canadá, y también en los países del ámbito de la Unión Europea, que no lo han hecho hasta contar con la aprobación de las respectivas agencias reguladoras", subraya la nota.

"Si alguna de las vacunas cubanas resultara efectiva en el control de la pandemia, merecería estar entre las prioridades de la investigación y desarrollo a nivel global, pero por el momento han de conformarse con ser solo objeto de curiosidad de cómo un pequeño país con una profunda crisis económica está afrontando en soledad los retos de la pandemia", remata el comité de expertos.

Sin dar detalles de cuántos de cada candidato ni dónde, el Gobierno cubano presumió el pasado jueves de haber aplicado al menos una dosis de uno de los dos antídotos en fase 3, Soberana 02 y Abdala, a un total de 1.115.335 personas.

Soberana 02, se informa este lunes en la prensa oficial, se encuentra ya en etapa de envasado y etiquetado, en el Centro Nacional de Biopreparados (Biocen), en Bejucal, provincia de Mayabeque.

El último reporte del Ministerio de Salud Pública arroja 1.155 nuevos positivos a la enfermedad y 13 fallecidos. El total acumulado de contagios se eleva a 134.208 y el de muertos, a 890.

