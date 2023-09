Los vecinos de Carlos Rojas protestan en las calles por la falta de agua

Decenas de vecinos del poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, protestaron este miércoles en las calles por la falta de agua. Los residentes en la localidad reclamaron la restitución del servicio y criticaron la desidia de los funcionarios, según declaraciones de la opositora Martha Beatriz Roque a 14ymedio.

Según la disidente, ex prisionera de la Primavera Negra, el suministro de agua lleva varios días afectado en el poblado. Roque, que pudo hablar vía telefónica con la activista Annia Zamora, residente en Carlos Rojas, explica que la indignación popular ha ido creciendo en las últimas horas.

"Además de que llevamos días sin agua, ahora nos quieren quitar el transformador porque en Perico [un poblado cercano] no hay electricidad y vino el jefe de la empresa eléctrica a llevárselo para restablecer el servicio allí, pero si se lo llevan entonces la afectación que tenemos con el agua va a durar mucho más", contó Zamora en una llamada con la opositora.

"Nos dicen mentiras y mentiras", se queja Zamora sobre la actuación de los funcionarios. En la grabación de la llamada, a la que este diario tuvo acceso, la activista añade que junto a los directivos de la empresa eléctrica y varios funcionarios del Partido, al poblado ha llegado también la Policía "para meterle miedo" a los vecinos.

"Además de que llevamos días sin agua, ahora nos quieren quitar el transformador porque en Perico no hay electricidad"

"Hay mucha gente en el camino, están frente a sus casas y en las calles, no se van a mover hasta que no nos pongan el agua y para que no se lleven el transformador. La gente está guapa, nada de callada, están gritándole a los funcionarios", cuenta Zamora. Los intentos de este diario por contactar a la activista no dieron resultado, su móvil se encontraba "apagado o fuera del área de cobertura".

La localidad de Carlos Rojas tiene una población de aproximadamente 6.000 habitantes y está ubicada en la carretera que conecta la ciudad de Cárdenas con el municipio de Jovellanos.

No es la primera vez que los vecinos del poblado protagonizan una protesta en reclamo por la restitución del servicio de agua o por el restablecimiento del suministro eléctrico. En noviembre de 2020 recibieron a varios funcionarios y militares al grito de "¡Mentirosos!", tras varias horas en apagón.

"Estamos cansados de mentiras", advirtió entonces la activista y Dama de Blanco, Sissi Abascal Zamora, hija de Annia, y actualmente en prisión condenada a seis años de privación de libertad por pintar 'Patria y Vida' en una sábana durante las protestas del 11 de julio de 2021.

"Hay mucha gente en el camino, están frente a sus casas y en las calles, no se van a mover hasta que no nos pongan el agua y para que no se lleven el transformador"

En aquellas imágenes, tomadas en la oscuridad y solo visible gracias a la luz que emitían los teléfonos móviles, se veía a los funcionarios confundidos y superados por la avalancha de quejas y críticas a su gestión.

En septiembre de 2017 y tras el paso del huracán Irma, los vecinos de la localidad también se lanzaron a las calles exigiendo la reparación del tendido eléctrico y un suministro de alimentos.

El nombre del poblado es un homenaje al general independentista Carlos María Rojas Cruzat, quien durante la etapa republicana fue elegido alcalde de Cárdenas. La comunidad se ha dedicado tradicionalmente al cultivo de la caña y la ganadería, por lo que en los últimos años se ha visto muy afectada por el declive de la industria azucarera en la Isla.

