Los vegueros de Pinar del Río ponen todas sus esperanzas en la energía solar

La Habana/Un grupo de vegueros de Pinar del Río vive una utopía solar y el adjetivo no es exagerado. En la instalación de 82 paneles dentro de varias plantaciones cifran un futuro que, argumentan, “no depende del combustible ni de la electricidad”. Se trata del enésimo testimonio con que la prensa oficial ha argumentado en las últimas semanas que la solución de la crisis energética –hoy con 1.450 megavatios (MW) de déficit pronosticado– está en la proliferación de módulos fotovoltaicos.

“Estaba lavando, se fue la corriente y con el panel terminé. Esto es muy bueno, ya no vamos a volver a pasar por esos apagones”, explica, sin disimular el fervor, Lidia Hernández, esposa de un tabaquero. Trabajadores ratifica que la mujer tiene todas las razones para entusiasmarse y no dice una palabra sobre las causas de la debacle: el deterioro de las termoeléctricas y los grupos electrógenos, cuya producción no pueden sustituir los paneles solares, y menos en las condiciones actuales de la Isla.

TabaCuba ha puesto a disposición de los vegueros 92 paneles –faltan 10 por instalar y esperan 75 más– para alimentar el sistema de riego en 14.000 hectáreas de la provincia, nada menos que el 60% de la tierra tabacalera del país. El conjunto de módulos fotovoltaicos aspira a generar la electricidad que necesitan no solo las plantaciones, sino también las casas de los guajiros. Tienen cinco años para pagarlos a plazos en MLC (moneda libremente convertible).

Los vegueros están convencidos de que, a mayor energía solar, mayor ganancia. Blanca Nieves Carmona, especialista de control de la calidad en la escogida V-10-7, asegura que “el sistema de pago en los despalillos es por resul­tados, y estos se obtienen porque tienen garan­tía de iluminación para cumplir con la jornada diaria”. Con los paneles, espera que se alargue la jornada laboral, hasta ahora afectada por los apagones.

La mano detrás de esta “fiebre” solar es China, más específicamente la empresa Hangzhou Duojia Technology. Su presidente, Qiaoming Huang, dijo a inicios de este mes a Reuters que los paneles solares son “la solución definitiva” para la debacle energética cubana. Su argumento fue incontestable: “En este país donde hay sol de sobra”.

Para 2028, en virtud de un acuerdo de su empresa con La Habana, Huang estima que Cuba produzca 2.000 megavatios de energía solar. El año que viene, habrá 1.000, prevé. Para debatir las posibilidades de la generación fotovoltaica, en La Habana acaba de celebrarse el taller internacional Cubasolar –con ponentes de Colombia, Guatemala, Honduras y España– y el tema ha llenado las páginas de la prensa oficial al menos desde hace un mes.

En Camagüey se prevé la instalación de tres parques fotovoltaicos –uno en Vertientes, otro en Sierra de Cubitas y el tercero en la cabecera provincial– con el plan de que aporten 60 MW. Para ello, han limpiado 32 hectáreas destinadas a desplegar la instalación, que incluye garitas de vigilancia. Acabarán el proyecto, según Cubadebate, en algún punto del primer semestre de 2024, aunque –advierte– “falta concluir los estudios de suelos necesarios que demanda la tecnología a instalar”.

Las provincias del centro también construyen parques fotovoltaicos o planean construirlos. Villa Clara aspira a entregar 65 MW al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) con tres instalaciones, un “significativo aporte” que planea ejecutar “durante los próximos años”. El primer avance –la terminación de uno de los parques– se constatará, promete la Dirección Integral de Proyectos del gobierno provincial, en marzo de 2025.

En Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila también se levantan placas solares y el proyecto, al menos sobre el papel, consiste en acabar 26 antes de que finalice 2025. En 2030, ya habrá –vaticina Escambray– unas 40 instalaciones fotovoltaicas en el centro de Cuba.

Matanzas “mueve tierra” para construir, en el municipio de Martí, un parque que generará 27 MW. Las obras suponen levantar un almacén y proyectar una carretera. Uno similar se está construyendo en Jovellanos “para aliviar el difícil momento que vive el país”. Un tercero se construirá en Colón.

La realidad del país, sin embargo, no puede ser más distinta y las promesas de generación fotovoltaica no resuelven el problema actual. “Frente a los ojos de la población, el panorama sigue sin vislumbrar mejoras”, admitía Invasor este mes. “Al déficit de combustible y las salidas de termoeléctricas por mantenimiento o averías, se le suma en Ciego de Ávila la falta de transformadores para reposición, el robo de aceite dieléctrico de los propios equipos, tendederas y demás ilegalidades”.

Este martes, la Unión Eléctrica informó de que la unidad 5 de Mariel (Artemisa) sigue averiada, así como la unidad 1 de Santa Cruz (Mayabeque), la 2 de la Felton (Holguín) y la 5 de Nuevitas. Por mantenimiento, tampoco funcionan la 2 de Santa Cruz, la 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté (Santiago de Cuba).

Se espera que la patana turca instalada en Santiago de Cuba se incorpore al SEN, pero su funcionamiento ha sido intermitente en los últimos meses. Al pie de un artículo de Cubadebate, un lector daba su explicación: “Aquí en Santiago es un secreto a voces que sancionaron a casi todos los que tienen que ver con la patana por la parte cubana porque se estaban apropiando del combustible que ponía el turco para la generación eléctrica. Algo común que pase si no se controla”.