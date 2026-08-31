El velero 'Astral' de Open Arms vuelve a La Habana con siete toneladas de ayuda

El velero 'Astral' de Open Arms en la Terminal de Cruceros de La Habana, este domingo.

La embarcación zarpó de Cancún, en México, cargada con material médico, leche en polvo, material escolar y otros artículos de primera necesidad

La Habana/Ante curiosos, entre preguntas de quién va en el barco y con el anochecer en el horizonte, el velero Astral de Open Arms entró este domingo en la bahía de La Habana y atracó en el Terminal de Cruceros cargado con siete toneladas de ayuda humanitaria, poco más de un mes después de su primer viaje a Cuba.

La segunda misión a la Isla de la ONG española había zarpado el sábado desde Cancún, México, y transportaba a bordo material médico, leche en polvo y cerca de tres toneladas de equipos y suministros para hemodiálisis, además de material escolar y otros elementos de primera necesidad.

Son donativos de la sociedad civil mexicana que están destinados al Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López y al Hospital Pediátrico Universitario Juan Manuel Márquez.

Son donativos de la sociedad civil mexicana que están destinados al Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López y al Hospital Pediátrico Universitario Juan Manuel Márquez

El Astral llegó por primera vez a La Habana el pasado 19 de julio, en la misión 'Rumbo a Cuba'. El velero había zarpado de Barcelona el 14 de mayo, y después de pasar por distintos puertos españoles, fue el primer barco en cruzar el Atlántico hasta la Isla cargado de siete toneladas de ayuda, recorriendo 6.200 millas (cerca de 10.000 kilómetros).

El donativo, valorado en 160.000 euros y con más de 4.000 donantes, incluyó entonces un equipamiento fotovoltaico, insumos médicos y un ecógrafo para el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, al que vuelven a dispensar ayuda en esta ocasión.

“Cuando llegamos en julio, vimos de cerca lo que estaba pasando en los hospitales y, sobre todo, lo que faltaba. Podríamos haber terminado la misión y volver a casa, pero cuando sabes exactamente qué necesitan y que puedes hacer algo, ya no puedes decir que no lo sabías. Por eso hemos vuelto”, explicó Oscar Camps, fundador de Open Arms.

Tras atracar al final de la tarde de este domingo, el lunes se descargará el barco y habrá un acto de bienvenida con autoridades locales. El miércoles se llevará la ayuda al Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López y al Hospital Pediátrico Universitario Juan Manuel Márquez.

"Tiene mérito haber salido de Cancún con ese velero. Esas aguas son puro mareo", aseguró a EFE, conocedor de los 30 metros de eslora de la nave

Con esa visita, la tripulación también podrá comprobar los resultados del anterior donativo, antes de regresar a Barcelona.

La ONG Open Arms fue fundada en 2015 en plena crisis de refugiados en el mar Mediterráneo, desde entonces aseguran que han salvado más de 70.000 vidas.

Con el viaje a Cuba, el objetivo de Open Arms ha sido entregar ayuda, pero también mostrar el efecto humanitario del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.

Mientras el barco atracaba en el Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, Lázaro Jubel no dejaba de mirar el Astral desde lejos. "Tiene mérito haber salido de Cancún con ese velero. Esas aguas son puro mareo", aseguró a EFE, conocedor de los 30 metros de eslora de la nave. Antes de darse la vuelta, concluye: "pero falta nos hace la ayuda".