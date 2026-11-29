Una antigua bodega de abastecimiento, hoy convertida en mipyme, con una lista de precios regulados, pero el coste de los productos sigue fuera del alcance de muchos cubanos.

La Habana/“¿Quién controla que lo que se están comiendo nuestros hijos tenga la calidad necesaria?”, se pregunta una madre de La Lisa que este fin de semana denunció en redes sociales haber pagado 4.800 pesos por un paquete de leche en polvo que su hijo no pudo consumir debido a su mal sabor. Su caso se suma a las numerosas quejas de los cubanos por la deficiente calidad de algunos alimentos importados que comercializan las mipymes a precios cada vez más prohibitivos. Las denuncias ponen en entredicho la eficacia de los controles sanitarios y de calidad de estos productos, pese a la existencia de una normativa que los exige.

La falta de abastecimiento de alimentos en Cuba, la desbocada inflación que evapora el bajo poder adquisitivo de la población y la debacle de la producción nacional han llevado a los cubanos a un clima de constante tensión por resolver qué comer en el día.

La madre habanera que publicó la denuncia, Lianne Rodríguez, acompaña la publicación con una foto del producto “para que ninguna otra mamá pase por lo mismo”. El envase de un kilogramo pone “Leche entera” e indica que pertenece a La Cata, una marca blanca de origen mexicano.

Según puede rastrearse en las publicaciones de las importadoras, la empresa privada que importa este producto por el puerto del Mariel es la mipyme cubana Sinova S.R.L, con la autorización de Consumimport, la estatal Empresa Comercializadora de Artículos en General, una de las entidades sancionadas este año por EE UU.

La madre habanera que publicó la denuncia, Lianne Rodríguez, acompaña la publicación con una foto del producto “para que ninguna otra mamá pase por lo mismo”. / Facebook/Lianne Rodríguez

En plataformas de envíos, La Cata aparece listada como “leche en polvo entera”, con país de origen México, y como “leche pasteurizada de vaca en polvo”. En la tienda online Supermarket se vende a casi 7 dólares el kilogramo. En un anuncio de la semana pasada en Guantánamo, el mismo producto se ofertaba a 4.800 pesos, junto a la leche en polvo Milan a 5.800.

La mala calidad de la leche La Cata fue confirmada a este diario por una vecina de Diez de Octubre que también “cometió el error” –según sus palabras– de comprar el producto, a 5.000 pesos. Su testimonio coincide con el de la madre liseña. “Sabe a todo menos a leche”, dice, y agrega: “No es la única. Hay muchos ‘sustitutos lácteos’ como este que saben mal. Es muy difícil encontrar una marca que tenga un sabor decente, porque al parecer las compran barato y las venden bien caro”.

El relato es similar al de numerosos reportes en redes sociales de productos sucedáneos de la leche que se venden con promesas de alta calidad a 5.000 pesos o más, y que resultan difíciles de consumir, como el caso de la “leche entera” de Macro Food, que acumula distintas denuncias en redes por su mala calidad.

Lianne Rodríguez también cuenta que quiso comprar la “leche entera” La Cata porque “últimamente todas las que aparecen son amarillas, pintadas con aceite de palma, y con cero calidad”.

La importación y la venta de estos “sucedáneos de la leche” en Cuba ha proliferado en los últimos meses

La descripción apunta a la categoría técnica que explica gran parte de este mercado: la leche en polvo rellena. En ella, la grasa de la leche se sustituye por aceites vegetales, como los de palma o coco, aunque el contenido graso total se mantiene en el 26-28%, igual que en la leche entera en polvo. Por eso se parece a esta en la etiqueta, pero no cumple su definición, y suele venderse como "leche compuesta" o, sin más, como "leche".

La importación y la venta de estos “sucedáneos de la leche” en Cuba ha proliferado en los últimos meses, como evidencian los numerosos anuncios en redes, y no provienen de un solo país. La Cata es mexicana. Macro Food, según las tiendas que la venden, es de origen chileno. Kaskat, otra de las marcas que inundan los almacenes en sacos industriales de 25 kg, es polaca, de Gorzów Wlkp. Y existen más.

Las denuncias sugieren que la leche en polvo que venden en mipyme también puede estar adulterada, pero ante la falta de un control de calidad no se puede probar nada. En Cuba no hay, para la madre que compra, una forma pública y sencilla de comprobar lote, registro sanitario, fecha real de envasado o composición.

Pero la norma existe, aunque en la práctica no se aplique. El Decreto 167 "Del Comercio Interior", que rige desde el pasado 4 de septiembre, obliga a los comercializadores a establecer sistemas de gestión de la calidad, cumplir las garantías y el servicio posventa, informar al cliente antes, durante y después de la venta y atender sus quejas. Alcanza a empresas estatales, mipymes, cooperativas y cuentapropistas.

Las denuncias sugieren que la leche en polvo que venden en mipyme también puede estar adulterada, pero ante la falta de un control de calidad no se puede probar nada

Las reclamaciones por supuestas estafas con productos vendidos en mipymes proliferan en redes y no se limitan a la leche en polvo. Este mismo domingo se ha publicado una denuncia de adulteración de paquetes de la marca El Rey del Arroz. “Ahora resulta que están envasando arroz en paquetes impresos con características muy similares a los envases originales, pero que no contienen ni el mismo gramaje ni la misma calidad, con el objetivo de confundir al consumidor y vender un producto inferior a un precio más elevado”, lamenta el usuario Juan Miranda Gutiérrez.

A esto se añade el incumplimiento de las normas de almacenamiento, que los apagones agravan. En las tiendas en dólares de La Habana ya casi nadie logra mantener el frío en los almacenes, los camiones ni los propios locales. Con temperaturas muy altas en el interior durante horas, hasta los frutos secos se echan a perder. Ocurre con las conservas y los productos en bolsas, pero sobre todo con los congelados. Aunque estén en fecha de consumo, cambian de sabor o resultan incomibles.

Para estas marcas importadas, el cubano funciona como un consumidor cautivo. Sin competencia real, sin una autoridad visible a la que reclamar y sin un modo público de comprobar qué hay dentro del paquete, al cliente solo le queda comprar lo que hay, al precio que se imponga y con la calidad que toque, y desahogarse después en las redes sociales.

En las tiendas dolarizadas, el ejemplo que ha explotado esa situación es Vima, la empresa española –vinculada al conglomerado militar Gaesa– que este año ya inició su retirada de la Isla. Cuba era uno de sus principales mercados: de los casi 106 millones de euros facturados por su filial gallega en 2025, alrededor de 49 millones procedían de operaciones con la Isla. Cerca de la mitad de su facturación sale de un mercado donde, como ha señalado este diario, la marca carga con una pésima reputación entre los consumidores por la baja calidad de sus productos y los altos precios.

"No estamos acostumbrados a gastar 8.000 y 9.000 pesos diarios en productos de mala calidad y boberías”

Y ese cliente cautivo que es el cubano tiene que comprar con ingresos que no le alcanzan. El salario mínimo es de 3.210 pesos desde julio –menos de cuatro dólares– y el salario medio ronda los 7.000 –poco más de siete dólares–.

Una vecina del municipio habanero de Guanabacoa resume así la angustia que le provoca cada jornada de compras: “Todos los días me acuesto con la sensación de que gasté mucho y de que necesito ahorrar más, porque no estamos acostumbrados a gastar 8.000 y 9.000 pesos diarios en productos de mala calidad y boberías”. En un solo día, la mujer puede desembolsar casi el doble de lo que cobra por un mes de trabajo, sin que ello se traduzca en una mejor alimentación para su familia. “Ahora compro un paquete de pan, un paquete de azúcar, una mayonesa y un puré de tomate, y se me van 4.000 y 5.000 pesos en una sola compra”, lamenta.