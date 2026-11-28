El Ministerio de Finanzas y Precios publicó este sábado el proyecto de ley que contempla los nuevos tributos que entrarían en vigor el 1 de enero.

La reforma plantea además una contribución al turismo, y regula como tributo una tasa sobre la explotación de minerales e hidrocarburos

Madrid/El Gobierno cubano propone introducir gradualmente el impuesto al valor agregado (IVA), además de gravar en dólares ciertas importaciones que pueden convertirse en residuos complejos de manejar y cobrar una contribución a los negocios turísticos. El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) publicó este sábado el proyecto de ley que contempla los nuevos tributos que se examinarán en la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre y entrarían en vigor el 1 de enero.

El proyecto modifica la Ley 113 de 2012, denominada “Del Sistema Tributario”, y llega en medio de un fuerte deterioro de las cuentas públicas. Apenas unos días antes de anunciar esta propuesta, el Consejo de Estado había elevado el déficit fiscal autorizado para este año en un 85%: de 74.500 a casi 138.000 millones de pesos.

El director jurídico del MFP, Randy Arteaga, explicó a Prensa Latina que el IVA tendría una implementación gradual y sustituiría en el futuro los impuestos sobre las ventas y los servicios. Según el funcionario, la aplicación de este gravamen establecería un mecanismo de tributación sobre el valor de los bienes y servicios a lo largo de las distintas etapas de comercialización.

El Gobierno ya había adelantado la implementación del impuesto sobre el valor añadido en junio, cuando presentó ante el Parlamento su paquete de 176 medidas económicas. Entonces se habló de un IVA acreditable, apoyado en la factura electrónica. El sistema permitiría que cada negocio pueda descontar del impuesto que cobra por sus ventas el que ya pagó al comprar sus insumos. En teoría, así se evitaría que el gravamen se acumule varias veces sobre el mismo producto a lo largo de la cadena y encarezca los precios finales.

El sistema permitiría que cada negocio pueda descontar del impuesto que cobra por sus ventas el que ya pagó al comprar sus insumos

La idea de aplicar el IVA no es una novedad de este año. Cuando el MFP planteó por primera vez el "tránsito" hacia este modelo, en 2024, el economista Pedro Monreal advirtió de que podía suponer una mayor carga para las familias de menores ingresos y señaló que las autoridades no ofrecían estimaciones numéricas del impacto de sus propuestas.

Otro de los nuevos tributos se concentra en la generación de residuos sólidos y su tratamiento, y se aplicaría a la importación comercial o producción de neumáticos, baterías, artículos de plástico, materias primas para fabricar esos productos y alimentos y bebidas envasados en Tetra Pak, plástico, vidrio o metal. Excluye medicamentos e insumos médicos.

Los importadores pagarían en dólares y la tasa propuesta es del 2% en general y del 0,4% para alimentos y bebidas. La aplicación a productos fabricados en Cuba quedaría condicionada a lo que disponga la ley anual del Presupuesto.

El nuevo gravamen surge en medio de una preocupante crisis de recogida de basura en la Isla. Ante la falta de combustible para los camiones y el colapso del servicio de Comunales, los desechos se acumulan en enormes vertederos al aire libre, y en algunos barrios ya se pagan proyectos privados o comunitarios de recogida.

Los importadores pagarían en dólares y la tasa propuesta es del 2% en general y del 0,4% para alimentos y bebidas

Otra de las nuevas propuestas establece una contribución para la sostenibilidad, promoción e imagen de los destinos turísticos. El proyecto identifica como contribuyentes a los actores económicos inscritos en el Registro Turístico Nacional y toma como base sus ventas netas mensuales. No fija la tasa, que también quedaría para la ley anual del Presupuesto. Este impuesto ya se había adelantado en el eje 17 de las 176 reformas económicas.

Arteaga aseguró a Prensa Latina que esta contribución financiaría específicamente una campaña denominada Imagen Cuba, dedicada a la promoción del país como destino turístico. El Gobierno insiste en rescatar un sector que lleva meses en caída libre y que venía deteriorándose desde hace años: entre enero y octubre de 2026 llegaron a la Isla 507.083 viajeros internacionales, apenas el 34,3% de los registrados en el mismo período del año anterior.

La cuarta medida otorga categoría tributaria a la tasa por trabajos de investigación geológica, un cobro que ya se aplica para resarcir al Estado por los gastos asociados a la localización de recursos minerales y yacimientos de petróleo y gas. La pagarían los titulares de derechos de explotación de yacimientos de minerales y de hidrocarburos. La tasa se calcularía como un porcentaje del valor de venta de los minerales o como una cuantía por tonelada de hidrocarburos; el proyecto de ley detalla los tipos para cada categoría.

Arteaga aseguró que esta contribución financiaría específicamente una campaña denominada Imagen Cuba, dedicada a la promoción del país como destino turístico

La nota oficial de Prensa Latina dice que la ciudadanía puede consultar las nuevas medidas en la página del Ministerio de Finanzas y Precios y enviar opiniones directamente a ese sitio o a través del correo comunicación@mfp.gob.cu.

El Gobierno cubano sostiene que sus problemas fiscales se deben al recrudecimiento de las sanciones de EE UU y específicamente al impacto de las órdenes ejecutivas de la Administración de Trump para bloquear la importación de combustible. Según lo justificó el Consejo de Estado al publicar el decreto que amplió el déficit fiscal, la presión estadounidense ha contribuido a las "afectaciones en la generación y captación de los ingresos presupuestarios".