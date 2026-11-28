Medio siglo después de su creación, el Parlamento cubano sigue sin contar con una oposición organizada en su seno.

La Asamblea Nacional, convocada para el 17 de diciembre, ha incorporado a decenas de nuevos diputados desde las elecciones de 2023

La Habana/A pocos días de cumplir medio siglo de existencia, la Asamblea Nacional del Poder Popular (Anpp) se prepara para celebrar su último período de sesiones de 2026 con una composición considerablemente distinta a la que salió de las urnas hace tres años. A las sucesivas bajas de diputados y los cambios en la dirección del órgano legislativo se suma el resultado de una reciente encuesta realizada dentro de la Isla, según la cual el 84% de los entrevistados tiene una opinión negativa del Parlamento cubano.

El presidente de la Anpp, Esteban Lazo Hernández, convocó este viernes al octavo período ordinario de sesiones de la X Legislatura, que comenzará el próximo 17 de diciembre, a las nueve de la mañana, en el Palacio de Convenciones de La Habana. El anuncio no incluye el orden del día ni precisa si serán cubiertas las vacantes existentes, aunque tradicionalmente en esa fecha los diputados hacen balance de cómo se ha comportado el año y se publican datos de cierre por sectores.

Desde las votaciones de marzo de 2023, en las que fueron ratificados los 470 candidatos propuestos para ocupar igual número de escaños, las autoridades han tenido que recurrir reiteradamente a mecanismos de sustitución. En marzo de 2025, durante una rendición de cuentas ante el Consejo de Estado, el Consejo Electoral Nacional reconoció que solo en 2024 se habían desarrollado nueve procesos para cubrir plazas vacantes en el Parlamento.

En aquella ocasión también trascendieron las solicitudes de renuncia de Homero Acosta Álvarez y Ulises Guilarte de Nacimiento

En julio de 2025 prestaron juramento otros 18 diputados, con lo que la Asamblea pasó a contar con 462 integrantes. Cinco meses después, durante las sesiones de diciembre, la cifra ascendió a 464. Entre las incorporaciones de entonces destacó la de Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, cuya condición de diputado lo habilita para aspirar a la presidencia de la República.

En aquella ocasión también trascendieron las solicitudes de renuncia de Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado, y de Ulises Guilarte de Nacimiento, quien había encabezado durante más de una década la Central de Trabajadores de Cuba.

En julio de este año, el Consejo de Estado volvió a ordenar la cobertura de diez vacantes, mediante varios acuerdos publicados en la Gaceta Oficial. Entre los nuevos parlamentarios figuraba Jorge Legañoa Alonso, presidente de la agencia oficial Prensa Latina. Tras las incorporaciones, según informó la Cancillería cubana, quedaron ocupados 466 de los 470 escaños.

Las autoridades no han divulgado un balance actualizado que permita conocer cuántos diputados han abandonado sus funciones desde el inicio de la legislatura y qué proporción de esas bajas corresponde a fallecimientos, renuncias, revocaciones u otras causas previstas en la legislación.

Apenas un 2% expresó una valoración favorable

La rotación de los parlamentarios coincide con un profundo cuestionamiento ciudadano de la institución. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión (Norc) de la Universidad de Chicago, por encargo del Instituto Republicano Internacional (IRI), y publicada el pasado 18 de noviembre, revela que el 79% de los entrevistados tiene una opinión muy mala de la Anpp y otro 5% la considera “algo mala”. Apenas un 2% expresó una valoración favorable.

El estudio, que abarcó a 1.199 cubanos mayores de edad entrevistados en sus domicilios entre el 22 de julio y el 7 de septiembre, empleó un muestreo probabilístico de alcance nacional y registró una tasa de respuesta del 20%.

En medio de ese panorama, los diputados deberán examinar en diciembre la situación de una economía cuyas previsiones oficiales han quedado nuevamente desbordadas. Sin esperar a que se reúna el Parlamento, el Consejo de Estado modificó esta semana la Ley del Presupuesto del Estado para 2026 y elevó en un 85% el déficit fiscal autorizado, hasta rozar los 138.000 millones de pesos.

El próximo 2 de diciembre se cumplirán 50 años de la constitución de la primera Asamblea Nacional del Poder Popular. En julio de 2025, el órgano legislativo aprobó, a propuesta de Raúl Castro, una reforma constitucional que suprimió el límite de edad para acceder por primera vez a la presidencia de la República.

Medio siglo después de su creación, el Parlamento cubano sigue sin contar con una oposición organizada en su seno. Las bajas de sus integrantes no han alterado la unanimidad que caracteriza sus sesiones, mientras que las sustituciones se producen sin que los ciudadanos vuelvan a ser convocados a las urnas.