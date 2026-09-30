Vima, socia española de Gaesa, empieza su retirada de Cuba para evitar las sanciones de EE UU

Entrada de la tienda de Infanta y Santa Marta, en Centro Habana, sin el cartel de Vima.

La firma ha retirado sus carteles de su tienda en La Habana y ha reducido sus actividades en sus almacenes en Berroa, pero sus productos siguen en venta

La Habana/No ha habido ningún anuncio oficial, pero la escena habla por sí misma: la tienda de Infanta y Santa Marta, en Centro Habana, que gestionaba Vima junto a la corporación Cimex, de Gaesa, ya no tiene el cartel de la firma española por ningún lado. Ni en la fachada ni en los numerosos puntos del establecimiento donde antes podía observarse. Este miércoles, de hecho, aún se veían las huellas de haber arrancado el nombre aquí y allá.

Preguntados al respecto, dos empleados confirmaron: “No, la tienda ya no es Vima, la empresa está en proceso de retirada”. En los anaqueles, sin embargo, sigue habiendo productos Vima –tan criticados por los cubanos por su mala calidad– aunque ninguno fresco: todos enlatados, paquetes, pomos. El color del interior sigue siendo también el verde y blanco corporativo del conglomerado español.

Los trabajadores no supieron explicar por qué se va Vima ni a qué empresa “pasarán ahora”, pero una de las empleadas aventuró que “puede ser por los apagones”, que han sido la tónica en los últimos meses. Por eso, justificaban en la tienda, la zona de los cárnicos estuviera completamente vacía. Este mismo miércoles no había conexión y por lo tanto no se podía pagar con tarjeta, de ahí la poca clientela.

Muy lejos queda aquel plan de Vima, difundido por la prensa oficial en mayo de 2024, de llegar a gestionar, junto a Tiendas Caribe, 20 comercios en la Isla

Este diario acredita que, al menos desde junio, han sido muy pocos los días en que la tienda de Infanta y Santa Marta ha tenido corriente. A diferencia de otros comercios, además, no cuenta con planta generadora para esos casos, así que la escena habitual era verlo cerrado.

Muy lejos queda aquel plan de Vima, difundido por la prensa oficial en mayo de 2024, de llegar a gestionar, junto a Tiendas Caribe, 20 comercios en la Isla. De este acuerdo solo se materializó el establecimiento de Infanta y Santa Marta, una de las primeras tiendas de alimentación de pago solo en dólares, inaugurada en enero de 2025.

No obstante, en la web de la empresa gallega sigue apareciendo su división en Cuba, Vima Caribe S.A., con almacenes en la Carretera de Berroa, en la periferia de la capital.

Nave de Vima en la zona de Berroa, en el este de La Habana. / 14ymedio

Estas instalaciones, no muy visibles dentro del inmenso complejo, se encuentran en funcionamiento. Vima tiene en Berroa tres naves, y solo una sigue con mercancía. Las otras dos están vacías. Dentro de la nave llena, se mueven empleados con el pulóver verde corporativo.

Más allá de la crisis energética, que ciertamente afecta de manera profunda a las empresas que no cuenten con alternativas para generar electricidad supletoria, la razón de la retirada del nombre Vima de Centro Habana debe buscarse en las últimas noticias que han venido de Estados Unidos.

El pasado 30 de agosto, el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) reveló que Vima World S.L. había contratado a la firma de lobby Continental Strategy LLC, en cuyo equipo figuraban ex funcionarios estadounidenses y asesores vinculados con Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. En el contrato, registrado ante Washington en julio, constaba como objetivo la búsqueda de “oportunidades de proyectos en América Latina”.

Apenas cinco semanas después, Continental Strategy –que declaró haber cobrado por sus trabajos 37.742 dólares– rompió el contrato

Sin embargo, apenas cinco semanas después, Continental Strategy –que declaró haber cobrado por sus trabajos 37.742 dólares– rompió el contrato. La consultora no explicaba por qué en su informe final presentado ante el Congreso, pero sí que entre las dependencias del Gobierno contactadas durante sus gestiones estaba el Departamento de Estado.

Tanto aquella ruptura como la retirada de la tienda de Centro Habana se da en un momento en que Estados Unidos no deja de bombardear con ampliaciones de las sanciones contra La Habana. Las más recientes, en vigor desde hoy mismo, incluyen la prohibición de los viajes profesionales y la congelación de las cuentas de las empresas privadas cubanas en bancos estadounidenses.

No es de extrañar que Vima se vea en la mira de las sanciones por su asociación con el conglomerado militar Gaesa. El vínculo comercial que tiene con la Isla pasa directamente por el país del norte. Según US-Cuba Trade, Vima World exporta productos agrícolas y alimentos estadounidenses a Cuba a través de Vima USA Ltd, que mantiene operaciones en Nueva York y Miami. La propia compañía confirma ambas oficinas en su página web.

En los anaqueles, sin embargo, sigue habiendo productos Vima, aunque ninguno fresco. / 14ymedio

Cuba es, además, el principal mercado del grupo español. Las últimas cuentas divulgadas de su filial gallega muestran una facturación de casi 106 millones de euros, con alrededor de 49 millones procedentes de operaciones con Cuba.

Los orígenes del emporio son, sin embargo, menos transparentes. Aunque Vima se presenta como una compañía vinculada en sus comienzos al sector pesquero gallego, su fundador, Víctor Moro Suárez, nunca ha ocultado sus relaciones con la Isla. En La Habana, por otra parte, en diciembre de 2023, se casó por todo lo alto su hijo, Víctor Moro Morro-Sarda, quien ostenta el cargo de vicepresidente del grupo pero es el que lleva las riendas en la actualidad.

Hijo de Víctor Moro Rodríguez –un político de la Transición española fallecido en 2021 y que también estuvo al frente de un conglomerado de congelados–, Moro Suárez vivió 25 años en la Isla, donde fue presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba hasta 2014. En una entrevista de 2006, reconoció su amistad con Fidel Castro y el origen del negocio en la Isla: “Yo encontré un nicho de trabajo en el área del Caribe, partiendo de Cuba, y esa circunstancia me llevó a organizar este grupo de empresas”.

A pesar de presumir de una rápida expansión en sus 32 años de trayectoria por distintas regiones del mundo, Vima World no cuenta con fábricas propias de alimentos

Vima World Ltd. fue constituida en enero de 1994 en las Islas Vírgenes Británicas y apareció años después en los Papeles de Panamá entre las sociedades registradas a través del bufete Mossack Fonseca. Esta firma de abogados, precisamente, decidió romper sus relaciones con sociedades vinculadas a Moro en 2016, después de concluir que sus operaciones en Cuba podían exponer al bufete a sanciones de Estados Unidos.

A pesar de presumir de una rápida expansión en sus 32 años de trayectoria por distintas regiones del mundo, Vima World no cuenta con fábricas propias de alimentos, salvo algunas participaciones en empresas asociadas. Su modelo de negocio se basa en comprar productos a proveedores de más de 40 países –como Chile o India– para después colocarles una etiqueta con su nombre y distribuirlos en los mercados donde opera.

Este miércoles, de hecho, aún se veían las huellas de haber arrancado el nombre de Vima aquí y allá. / 14ymedio

Sobre la situación de la empresa ante la actual crisis que atraviesa la Isla, con la retirada de la mayoría de las hoteleras extranjeras que operaban en el sector turístico de Cuba, el directivo de Vima reconoció en una entrevista con El País: “La situación es compleja, llevamos mucho tiempo en el país tratando de servir al sector hotelero, que ahora está en una depresión mayor”.

Según los datos comunicados por la empresa, Vima espera facturar 250 millones de dólares en 2026 a nivel mundial, más del doble de lo reportado en 2024. La empresa española asegura que prevé, además, duplicar esos ingresos en cinco años, gracias a la ampliación de sus negocios en América y el “salto” a mercados de Europa y de África.

En 2001, sus ingresos habían sido de 25 millones de euros. Es decir, que en un cuarto de siglo, el negocio se multiplicó casi por diez. Cómo pudo fundarse una empresa en Cuba, a cargo de un extranjero, a mediados de los años noventa, y alcanzar esas cifras en unos pocos años, es una de las incógnitas que plantea Vima, que comenzó a aparecer en establecimientos de la Isla justo en esa época, la de la dolarización y el desespero del Período Especial.