Para escapar de una venganza de la familia, un feminicida se entrega a la Policía cubana

La prensa oficial volvió a romper el silencio sobre el asesinato de una mujer en Cuba. Tras una "pelea entre cónyuges", ocurrida a las 6:00 pm de este jueves y que "terminó de forma fatal", Ohanis Soto –residente en el poblado de Lincoln, en el municipio de Artemisa– fue apuñalada varias veces por su pareja, Osmar Frómeta.

Del suceso, el diario oficialista El Artemiseño –citando a una página afín al Ministerio del Interior, Angerona de Cuba– publicó una fotografía de la casa donde residían Soto y Frómeta, un domicilio humilde, sin repello y con una moto eléctrica parqueada en su entrada. Según el periódico, tras matar a la víctima, de quien no especifica la edad, Frómeta salió de allí en bicicleta y se entregó a la Policía.

El diario subraya que los agentes acudieron "de inmediato" a la casa de Frómeta, ubicada en el conocido como Barrio Obrero de Artemisa, donde varios familiares de la mujer, con "gran alboroto", se preparaban para un "supuesto ajuste de cuentas" con el asesino. Para evitar que le dieran alcance, Frómeta se había entregado ya a la Policía, aunque los oficiales enviados para detenerlo no habían sido informados de ello.

Soto, aclara el periódico, fue asesinada por "problemas personales" con Frómeta. "Quienes conocen al individuo aseguran que usualmente anda en estado de embriaguez y solía maltratar a sus parejas anteriores", añade la versión oficial.

En todo momento, el diario evita hablar de feminicidio y no admite si a su redacción han llegado datos o números oficiales sobre la violencia machista en la provincia.

De momento, y según el registro de 14ymedio –las plataformas feministas independientes, todavía no informan sobre la muerte de Soto– 86 mujeres han sido asesinadas en Cuba durante este año.

El diario evita hablar de feminicidio y no admite si a su redacción han llegado datos o números oficiales sobre la violencia machista en la provincia

Una de estas muertes ocurrió en abril también en Artemisa, cuando la ex pareja de Ana Ivis Llanes, de 42 años, la asesinó en el barrio de El Rastro. El agresor se dio a la fuga y la familia de Llanes pidió ayuda en las redes sociales para localizarlo. Como en el caso de Soto, también el asesino de Llanes tenía antecedentes de maltrato y se le atribuía, incluso, la violación de una menor.

En las últimas horas del año, el inventario de feminicidios cometidos en Cuba durante 2023 sigue abierto. Esta semana, la agencia EFE definió el perfil de las víctimas: en torno a los 37 años, residente en el campo, con hijos y asesinada por su ex pareja. El patrón se repite en todo el país y es probable que no cambie en 2024, pese a las denuncias de los medios y plataformas independientes, que han obligado al régimen a ser más transparente –aunque no lo suficiente– sobre el tema de la violencia machista.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.