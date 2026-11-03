La Habana/La Zona Especial de Desarrollo Mariel, presentada durante años como una de las grandes apuestas económicas del Gobierno cubano, protagoniza el Cafecito Informativo de hoy. ¿Qué ha quedado de las promesas de inversiones, empleos y prosperidad que acompañaron su inauguración? También pongo la mirada en Luyanó, un barrio habanero donde la falta de agua ha convertido una necesidad elemental en un negocio cada vez más caro. Mientras las tuberías permanecen secas, los vecinos deben buscar alternativas para conseguir un recurso imprescindible.

En el panorama energético, abordo la salida de Cuba de la Erol Bey, una de las centrales eléctricas flotantes turcas que han contribuido a la generación de electricidad en la Isla. Y para cerrar, una propuesta cultural: Estoy aquí, aquí, un homenaje escénico al escritor y dramaturgo Virgilio Piñera, figura imprescindible de la literatura y el teatro cubanos.