Los viejos MiG-15 de la Guerra Fría sobrevuelan Sancti Spíritus

Milicias y civiles participan en simulacros en toda la Isla para "elevar la capacidad de respuesta ante la injerencia de EE UU y la posibilidad real de una embestida contra el país"

La Habana/El Gobierno cubano muestra síntomas de preocupación ante una potencial agresión militar y aprovechó el Día Territorial de la Defensa este sábado para enseñar músculo. Además de la retórica de defensa “de la Patria” desde todos los medios oficiales, en varias provincias se han escenificado simulacros de respuesta armada, en los que participaron milicianos y personal civil, muchos con ropa de calle.

En casos como Sancti Spíritus, los ejercicios generaron temor entre la población. Residentes de la provincia señalaron a 14ymedio que la ciudad “amaneció asustada tras los tiros y las bombas que estaban tirando” desde primera hora. A eso se sumó que en la zona se vieron por los cielos aviones de combate soviéticos MiG-15 de la época de la Guerra Fría.

Ante la zozobra y la nula información brindada por las autoridades, los pobladores empezaron a preguntar lo que sucedía a través de Facebook. Quien aclaró un poco el panorama fue la periodista Elsa Ramos, columnista del periódico Escambray y una voz crítica dentro del oficialismo, y señaló en Radio Sancti Spíritus que se estaban realizando ejercicios de combate cerca de la ciudad.

Deivy Pérez Martin, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, resaltó la importancia de estos ejercicios “para lograr la mejor preparación de las Brigadas de Producción y Defensa, en aras de contar con un pueblo bien entrenado para frenar y vencer cualquier intento del enemigo de apoderarse de la nación”, según el diario provincial de Sancti Spíritus.

Hubo “un compendio de acciones integrales dirigido a elevar la preparación de todos los componentes de la provincia ante situaciones de riesgo”

Otra provincia que realizó estas acciones fue Matanzas. Ahí hubo “un compendio de acciones integrales dirigido a elevar la preparación de todos los componentes de la provincia ante situaciones de riesgo, amenaza o agresión, en el marco de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo”, reportó Girón, en un texto acompañado con fotografías en las que se muestra el humo luego de algunas detonaciones.

Los ejercicios incluyeron clases combinadas en unidades militares, maniobras tácticas con ejercicios de tiro y casos prácticos de las unidades de defensa antiaérea.

En La Habana, en los 15 municipios de la capital se llevaron a cabo también los ejercicios. “Durante la jornada se ejecutaron simulacros, entrenamientos tácticos y acciones de aseguramiento logístico y de defensa civil”. Mujeres vestidas de civil, con ropa y zapatos de vestir, y niños, participaron.

Esas escenas se replicaron en el municipios especial de Isla de la Juventud. Ahí, según el diario Victoria, con un lenguaje triunfalista, el pueblo demostró “su elevada preparación, patriotismo y convicción irrevocable en la victoria frente a las amenazas del enemigo”.

Desde el medio, se convocó “a continuar luchando por la defensa de la Patria, la soberanía, solidaridad y un futuro mejor donde prevalezca la unidad, igualdad y justicia social, utilizando como base los valores inculcados por nuestros líderes históricos”, con una gran cantidad de imágenes en las que mostraron ejercicios por tierra y mar.

En Villa Clara, realizaron práctica de tiro con distintas armas, entre las que se incluyen fusiles y artillería. Además, la Brigada de Defensa Antiaérea hizo distintos ejercicios de detección de aeronaves y drones, “así como el combate contra los mismos”.

“Ante la injerencia de Estados Unidos y la posibilidad real de una embestida contra el país, es imprescindible elevar la capacidad de respuesta”. Así se vivió la jornada en Cienfuegos, donde llevaron a cabo ejercicios de tiro, “desplazamiento en el terreno y la comprobación de los sistemas de transporte y comunicaciones”. La premisa, según 5 de Septiembre, es que el “barrio tiene que ser una trinchera que resguarde las conquistas de la Revolución”.

Desde Holguín, con artillería pesada incluida en los ejercicios, entrenaron “para enfrentar situaciones de riesgo o amenaza a la seguridad interior, en un escenario de guerra no convencional y de invasión enemiga”.

En el diario Invasor, de Ciego de Ávila, se indicó que estas maniobras se hicieron para “rendir homenaje a los 32 cubanos que perdieron la vida en cumplimiento del deber en recientes acontecimientos” en Venezuela y frente a “las amenazas y presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y otras naciones de la región”. Desde algunas trincheras, varios jóvenes tomaron las armas y practicaron tiro.

Finalmente, en Santiago de Cuba, evocando a Fidel Castro y con la consigna de que “la mejor manera de evitar la guerra es preparándonos”, mujeres –en su mayoría– realizaron los ejercicios, que tenían como objetivo estar listos “para el cumplimiento de misiones en tiempo de agresión”.

Estos ejercicios se dieron horas antes de una nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó este domingo una advertencia explícita al régimen castrista: Cuba debe “alcanzar un acuerdo” con Washington o enfrentar la ruptura definitiva de los lazos económicos que han sostenido a la Isla durante décadas. El mandatario republicano afirmó en su red social Truth Social que “¡no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, en alusión directa al flujo de crudo y recursos que durante años Venezuela suministró a La Habana.