Vietnam dona cuatro parques solares a Cuba, sumida en una grave crisis energética

La Habana/Vietnam ha donado cuatro parques solares fotovoltaicos con una capacidad total de 80 megavatios (MW) a Cuba, en mitad de su grave crisis energética por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

Las instalaciones serán ubicadas en diferentes localidades de la provincia de Mayabaque y de los 80 MW totales, unos 10 MW se acumularán a través de sistemas de almacenamientos que permitirán tener energía para cubrir picos de demanda o suplir momentos de menor producción, según la filial de la empresa estatal Unión Eléctrica citada en emisoras locales.

El anuncio de la donación se realiza en el contexto de la visita de un alto dirigente del Partido Comunista de Vietnam, uno de los aliados políticos claves de Cuba, que se suma así a otros países que, como China, han donado en los últimos meses componentes y varios parques fotovoltaicos.

Precisamente el gigante asiático donó, hace dos semanas, un total de 5.000 equipos fotovoltaicos para viviendas en áreas rurales y aisladas, sin acceso al sistema eléctrico nacional (SEN). Este donativo llegó en plenos trabajos de recuperación por el huracán Melissa, que, aunque leves, sí ocasionó daños en algunas instalaciones solares. El parque Camilo Cienfuegos, de Río Cauto, en Granma, por ejemplo, quedó totalmente anegado y tardó casi dos semanas en volver a sincronizar con el SEN.

Para los damnificados por el ciclón, Japón anunció este miércoles que enviará a la Isla cargamentos de comida por un monto de un millón de dólares. La ayuda se realizará a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, señaló la legación diplomática nipona en La Habana. Se trata del segundo paquete de ayuda de Tokio para Cuba.

A principios de noviembre, la Isla recibió un donativo del país asiático conformado por purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña y colchonetas y otros bienes.

En aquella ocasión, el embajador japonés Nakamura Kazuhito, señaló que "el donativo consiste en bienes para la asistencia de emergencia", según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

En un comunicado publicado este miércoles, la legación nipona informó que "teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y los estrechos vínculos existentes entre Japón y Cuba, el Gobierno de Japón ofrece esta ayuda de emergencia en apoyo al pueblo cubano damnificado por este desastre natural".

Melissa tocó tierra en Cuba el 29 de octubre por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán provocó cortes masivos de electricidad (una buena porción de la zona oriental del país aún continúa a oscuras); derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras; cortes de carreteras; problemas generalizados en las comunicaciones; severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura.

Naciones Unidas aseguró la semana pasada a EFE que la magnitud de la catástrofe es "enorme" y que, pese a los esfuerzos, las autoridades están "abrumadas" con las necesidades de los más de 3,5 millones de damnificados.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, explicó que las primeras valoraciones subestimaron el alcance de la devastación y que son más de 90.000 las viviendas afectadas o destruidas, y unas 100.000 las hectáreas de cultivos dañados.