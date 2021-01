Los envíos a Cuba se encarecen por la reducción de vuelos

Con la cancelación de vuelos y el aumento del precio de los boletos de EE UU a Cuba, el envío de alimentos y medicinas a la Isla se ha vuelto casi imposible. Varias agencias consultadas por el Nuevo Herald confirmaron que el despacho de paquetería desde Miami se ha encarecido o paralizado completamente en las últimas semanas.

"No podemos hacer otra cosa. A fin de año el precio de los pasajes siempre se eleva y por ende de los envíos de paquetes", explicó un ejecutivo de una de las agencias que pidió no revelar su identidad por no estar autorizado a hablar del tema con la prensa. "En este inicio de año nos hemos encontrado con las restricciones de Cuba, que provocaron muchísimas cancelaciones", agregó.

La libra de cada paquete enviado a La Habana se elevó de 7 a 12 dólares, y al resto del país aumentó hasta los 15 dólares, en agencias como VaCuba, una de las más grandes que opera en el sur de la Florida. Una empleada aseguró que los envíos están demorando en llegar hasta tres meses.

A finales de diciembre, el Gobierno cubano decidió reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos y otros cinco países a partir del 1 de enero, por el fuerte aumento de los casos de coronavirus con origen en viajeros internacionales. La decisión tuvo como consecuencia una ola de cancelaciones de vuelos en aerolíneas estadounidenses a la Isla.

"Tengo a mi madre enferma de cáncer en Guanabacoa. Desde los pañales desechables hasta muchos de los medicamentos que toma se los tengo que mandar yo. Sin vuelos todo esto se complica", afirmó la cubanoamericana Iliana Chapman.

"Como si no bastaran el hambre y la miseria con la que viven los cubanos hoy de un lado y de otro se empeñan en cerrarnos todas las puertas para que nuestras familias vivan mejor", agregó la mujer residente en Fontainebleau.

De acuerdo con un estudio de The Havana Consulting Group más del 50% de la población cubana recibe ayuda de sus familiares en el extranjero, las remesas y los paquetes son su 'salario' principal. Muchas de esas ayudas, según la consultora, son enviadas por los emigrados que residen en el sur de la Florida, que además abastecen el mercado informal, deprimido desde principios de 2019 por la pandemia.

En 2019 viajaron a la Isla más de “623.972 cubanos residentes en el exterior, de ellos 552.895 fueron de Estados Unidos” y las remesas en mercancías se valoraron en 2,900 millones de dólares, aseguró Emilio Morales, director The Havana Consulting Group. Sin embargo, en 2020 estas cifras se redujeron considerablemente, solo 2.532 vuelos procedentes de EE UU arribaron a la Isla, lo que representa el 19,49% de los realizados un año antes, asegura el analista.

Otra de las agencias más demandadas en Miami es Cubamax, que decidió cancelar el envío de paquetería hasta nuevo aviso. El CEO de la empresa, Giraldo Acosta, afirmó que las restricciones de vuelos "han sido un golpe muy duro" para el negocio. "Con menos vuelos hay menos posibilidades de enviar la mercancía. Decidimos parar para reorganizarnos y una vez que comencemos, dar un buen servicio".

Fuera de la agencia intentando enviar un paquete se encontraba Alexis Blanco. "Si tienes a un país en crisis, a una población con hambre, lo menos que puedes hacer es abrir la Aduana y permitir que los familiares enviemos alimentos y medicinas a nuestra gente. Es un Gobierno criminal", dijo el cubano de 38 años.

"En Cuba no hay café, ni jabón, ni champú. Lo último es que hasta las galletas que come mi suegra, que es diabética, se las tengo que mandar desde aquí”, lamentó Blanco y agregó que es "injusto" que el Gobierno no permita los envíos humanitarios.

