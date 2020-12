Las aerolíneas estadounidenses cancelan súbitamente decenas de vuelos a Cuba

El anuncio del Gobierno cubano de reducir la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos y otros cinco países a partir del 1 de enero ha traído como primera consecuencia una ola de cancelaciones de vuelos en aerolíneas estadounidenses a la Isla.

"Tenía todo previsto para ir a ver a mi madre a La Habana pero a última hora American Airlines me dijo que cancelaba el vuelo", declaró a el Nuevo Herald una cubanoamericana residente en Miami, que teme que los alimentos y medicamentos comprados para su familia caduquen antes del próximo viaje.

American es una de las aerolíneas más golpeadas por la decisión de las autoridades cubanas, tomada a partir del incesante número de contagios por covid en la Isla, especialmente de casos extranjeros. "Del 1 al 7 de enero planeamos operar un vuelo diario entre Miami y La Habana, aumentando el 7 de enero a cuatro vuelos diarios. Actualmente operamos seis vuelos diarios", dijo una portavoz de American al diario miamense.

Southwest dijo que se comunicaría con los clientes para brindarles detalles sobre las cancelaciones y que tendrá "flexibilidad" para cambiar los boletos o solicitar un reembolso

Otra compañía que implementará recortes sustanciales en su ruta Tampa-La Habana es Southwest. A partir del nuevo año, solo operará los sábados, "inicialmente hasta el 27 de marzo de 2020", aseguró una vocera de la aerolínea, quien agregó que continuarán ofreciendo el servicio de ida desde La Habana a Tampa del 2 al 9 de enero de 2021 "para facilitar el regreso de los clientes".

Asimismo, Southwest dijo que se comunicaría con los clientes para brindarles detalles sobre las cancelaciones y que tendrá "flexibilidad" para cambiar los boletos o solicitar un reembolso.

Los otros países de donde se reducirá el número de viajeros, México, Panamá, Haití, Bahamas y República Dominicana), están en la ruta de los vuelos que transportan a cubanoamericanos a través de un tercer país para evitar las sanciones de EE UU, que impide aterrizar directamente en otros aeropuertos que no sea La Habana.

La situación es aún peor para los chárter. "Todas las reservaciones y vuelos quedan suspendidas hasta nuevo aviso por la reducción drástica de Cuba", dijo al Herald el dueño de una agencia de viajes que prefirió el anonimato por temor a represalias del Gobierno cubano.

"Esto es un golpe durísimo para el negocio, justo ahora que vamos saliendo de la pandemia", declaró otro ejecutivo, quien reveló que existen "fuertes tensiones" entre las autoridades cubanas y los empresarios en el sur de Florida.

Las autoridades cubanas aseveraron que los contactos de los viajeros internacionales con otras personas representan "el 71.5% del total de los casos detectados en las últimas semanas"

Las autoridades cubanas aseveraron que los contactos de los viajeros internacionales con otras personas representan "el 71.5% del total de los casos detectados en las últimas semanas, asociado en su gran mayoría a ciudadanos cubanos" procedentes de los países que serán restringidos.

Este martes se confirmaron 86 nuevos casos de covid-19 en Cuba, pero el día anterior se reportó la cifra récord de 229. El total acumulado es de 11.687 casos, de los cuales hay activos 1.509 casos y graves o críticos, 20. Hasta ahora, han fallecido por la enfermedad 145 personas, según cifras oficiales.

El Gobierno anunció la semana pasada el requisito de presentar una prueba negativa PCR para entrar a territorio nacional a partir del 10 de enero, además de la obligatoriedad de hacerse un examen en la Isla y guardar cuarentena.

Desde Cuba varios viajeros están preocupados por las cancelaciones.

"Vine una semana a Cienfuegos para ver a mi novia que hacía meses que no la veía por la pandemia y a pasar el fin de año con la familia. Ahora tengo miedo de que no pueda regresar porque mi vuelo es uno de los cancelados", lamentó Isaic Núñez, un cubanoamericano que trabaja como enfermero en una clínica del sur de Florida. "Si no puedo irme tendré que cancelar esos días de trabajo. Es una complicación grande porque ya de por sí tenía que estar en cuarentena al regresar durante al menos 10 días. Prácticamente perderé el mes de salario".

________________________