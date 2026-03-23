Vuelve la luz a La Habana después de 24 horas de apagón, pero las provincias siguen a oscuras

La Habana/La Habana empieza a amanecer extrañamente iluminada. Tras 24 horas a oscuras, la redacción de 14ymedio comenzó anoche a recibir electricidad y a primera hora de este lunes también tiene luz y conexión a internet, después de que a las 9 de la noche de este domingo el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmara que el sistema eléctrico nacional (SEN) se había enlazado totalmente desde Pinar del Río a Guantánamo.

Pese a ello, el funcionario expuso que “aunque el sistema está interconectado en su totalidad, el déficit persiste ante la falta de combustibles para la generación, incrementada a causa del bloqueo energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos”. Desde hace semanas, el parte de la Unión Eléctrica ha dejado de incluir información de la generación distribuida por la falta de fueloil importado, que es el necesario para las plantas generadoras. Ahora el país debe funcionar con Energás, las plantas fotovoltaicas y las termoeléctricas, columna vertebral del SEN, que funcionan con petróleo nacional.

El reparto, en todo caso, ha vuelto a ser desigual y desde muchas provincias la situación dista mucho de ser la de la capital. “Una cosa es quedar sincronizadas las provincias y la otra es que tengan electricidad en sus cables, pero lo más importante de todo es que la corriente que hoy están generando nuestras unidades se reparta de forma equitativa y no solo para una provincia, porque veo en el canal WhatsApp de la capital que se están restableciendo sus bloques, o sea que no tienen déficit, cuando existen territorios que ya llevan más de 30 horas apagados. Esto es una falta de respeto”, protestaba un usuario en el canal de la Unión Eléctrica de Cuba.

“Aquí, en Artemisa, desde el viernes 4 de la tarde, nada. Y ya hoy es lunes”, lamentaba una clienta desesperada. Era la tónica generalizada. Desde casi todas las provincias preguntaban si la suya o su municipio acaso no era parte del país, porque seguía sin recibir corriente 30 o hasta 48 horas después de la última vez que la tuvieron. La desesperación y la ira se trataban de paliar, en algunos casos, con ironía. “¿Creen que antes de que se caiga el sistema otra vez pueden dejar la corriente al menos 2 horas? No recuerdo bien si tengo electrodomésticos o piezas de museo”.

Aún se desconoce cuál será la previsión para este lunes, pero la generación eléctrica sigue por los suelos. El Gobierno ha anunciado que habrá clases con normalidad, pero que los estudiantes están exentos de la obligación de llevar uniforme y la jornada podrá ajustarse en función de las necesidades.

Pese a que La Habana ha vuelto a ser la provincia más beneficiada, las protestas se han repetido en la capital esta noche. Distintos videos en redes sociales indican que hubo cacerolazos al menos en Playa y Habana del Este, aunque este panorama ya se está haciendo habitual. Según un video difundido por la activista Lara Crofs, la población del reparto Bahía protestó haciendo sonar los calderos al menos durante una hora y prendió fuego a una parada, obligando a la policía a acudir al lugar. “Si siguen las protestas se va a acabar el combustible para las patrullas”, ironizó un usuario en redes.